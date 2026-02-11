England will face West Indies in the 15th match of the T20 World Cup 2026 on February 11 at Mumbai’s Wankhede Stadium. Both teams began their campaign with wins and will be eager to continue their strong start. With talented squads and players in good form, fans can expect an exciting and competitive match.

Both teams won their opening matches and started the tournament on a positive note. England almost faced a shocking defeat against Nepal but managed to win by just four runs. It was a very close and thrilling finish, and the players would have felt the pressure and excitement of such a tight game.

On the other hand, West Indies also looked in trouble against Scotland at one stage, but they stayed calm and managed to win the match in the end. Now, both teams will aim to keep their winning run going in the upcoming matches.

Eng vs WI: When and where to watch live

West Indies vs England T20 World Cup match will start at 7:00 pm IST Tomorrow, February 11. Fans can watch the match live on the Star Sports Network, while live streaming will be available on JioHotstar.

West Indies vs England T20 World Cup Squad:

ENG squad: Harry Brook captain, Rehan Ahmed, Jofra Archer, Tom Banton, Jacob Bethell, Jos Buttler wicketkeeper, Sam Curran, Liam Dawson, Ben Duckett, Will Jacks, Jamie Overton, Adil Rashid, Phil Salt, Josh Tongue, Luke Wood.

WI squad: Shai Hope captain, Shimron Hetmyer, Johnson Charles wicketkeeper, Roston Chase, Matthew Forde, Jason Holder, Akeal Hosein, Shamar Joseph, Brandon King, Gudakesh Motie, Rovman Powell, Sherfane Rutherford, Quentin Sampson, Jayden Seales, Romario Shepherd.

Fans can expect a thrilling showdown as both teams fight to keep their winning streak alive. With big stars, high emotions, and pride on the line, this clash promises pure entertainment and edge-of-the-seat action.