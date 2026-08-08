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Index
Points
Change
Change (%)
Trend
Advance / Decline
BSE Focused IT
check Technicals
38142.48541.601.44
BSE Auto
check Technicals
65073.81856.351.33
BSE Information Technology
check Technicals
30304.54348.251.16
BSE TECK
check Technicals
15832.24117.870.75
BSE Select Business Groups
check Technicals
4546.3123.750.53
BSE Healthcare
check Technicals
51234.81252.500.50
BSE India Manufacturing
check Technicals
1106.714.160.38
BSE Quality
check Technicals
1935.877.100.37
BSE Capital Goods
check Technicals
79282.73237.060.30
BSE SME IPO
check Technicals
102418.19300.620.29
BSE Power
check Technicals
7660.6621.910.29
BSE Focused Midcap
check Technicals
26083.0270.220.27
BSE Enhanced Value
check Technicals
1040.902.410.23
BSE IPO
check Technicals
17914.2737.860.21
BSE FMCG
check Technicals
18473.7433.140.18
BSE 150 MidCap Index
check Technicals
17240.0830.820.18
BSE Select IPO
check Technicals
4816.028.010.17
BSE PSU
check Technicals
21095.9534.940.17
BSE Metal
check Technicals
42153.1367.270.16
BSE Sensex Next 30
check Technicals
43196.6755.470.13
BSE Low Volatility
check Technicals
1810.192.140.12
BSE 400 MidSmallCap
check Technicals
12888.4415.230.12
BSE Dividend Stability Index
check Technicals
1058.411.090.10
BSE India Infrastructure
check Technicals
587.350.350.06
BSE Services
check Technicals
1655.860.730.04
BSE 200 Equal Weight
check Technicals
13932.486.060.04
BSE 250 SmallCap
check Technicals
7240.150.060
BSE Bharat 22
check Technicals
8973.930.050
BSE India Sector Leaders
check Technicals
15057.53-2.66-0.02
BSE SENSEX Next 50
check Technicals
89137.05-53.96-0.06
BSE Commodities
check Technicals
8793.38-5.70-0.06
BSE Momentum
check Technicals
2256.24-2.12-0.09
BSE Power & Energy
check Technicals
3939.99-4.51-0.11
BSE Internet Economy
check Technicals
3177.09-5.80-0.18
BSE 1000
check Technicals
11106.65-21.70-0.19
BSE Central Public Sector
check Technicals
3881.59-7.59-0.20
BSE 500
check Technicals
37099.57-78.00-0.21
BSE 250 LargeMidCap
check Technicals
10975.74-25.85-0.23
BSE Premium Consumption
check Technicals
5610.58-13.79-0.25
BSE 200
check Technicals
11519.14-29.81-0.26
BSE Energy
check Technicals
11407.29-32.60-0.28
BSE India 150
check Technicals
18998.51-55.18-0.29
BSE Sensex Sixty 65:35
check Technicals
34562.73-114.26-0.33
BSE 100 ESG
check Technicals
417.88-1.45-0.35
BSE 100
check Technicals
26271.67-91.31-0.35
BSE 100 LargeCap TMC
check Technicals
9269.55-33.38-0.36
BSE Dollex 200
check Technicals
2012.90-7.34-0.36
BSE Sensex Sixty
check Technicals
33368.54-139.89-0.42
BSE Sensex 50
check Technicals
25799.43-108.70-0.42
BSE Realty
check Technicals
6911.39-30.58-0.44
BSE Sensex Equal Weight
check Technicals
81551.66-368.69-0.45
BSE Dollex 100
check Technicals
2852.54-12.95-0.45
BSE Capital Markets & Insurance
check Technicals
2327.89-11.24-0.48
BSE Sensex
check Technicals
78499.17-455.59-0.58
BSE Bankex
check Technicals
65492.23-400.93-0.61
BSE Oil & Gas
check Technicals
26349.18-167.13-0.63
BSE Dollex 30
check Technicals
6764.30-46.50-0.68
BSE Consumer Durables
check Technicals
64972.91-589.80-0.90
BSE Private Banks
check Technicals
19988.39-209.76-1.04
BSE Diversified Financials Revenue Growth
check Technicals
1703.39-23.22-1.34
BSE MidCap
check Technicals
44246.27-699.21-1.56
BSE SmallCap
check Technicals
46825.31-1,050.74-2.19
Nifty Auto
check Technicals
29647.90534.501.84
Nifty EV & New Age Automotive
check Technicals
3394.7050.701.52
Nifty IT
check Technicals
31547.70441.501.42
Nifty MidSmall Healthcare
check Technicals
52646.45520.151.00
NIFTY Transportation & Logistics
check Technicals
26871.95259.100.97
Nifty MidSmall IT & Telecom
check Technicals
9853.4590.250.92
NIFTY100 Alpha 30
check Technicals
18588.55155.900.85
Nifty India Select 5 Corporate Groups (MAATR)
check Technicals
40108.90334.300.84
Nifty Mobility
check Technicals
23996.30195.250.82
Nifty Growth Sectors 15
check Technicals
11824.2589.600.76
Nifty 200 Q30
check Technicals
21020.40145.950.70
Nifty India Defence
check Technicals
9732.1566.050.68
Nifty Ind. Digital
check Technicals
8682.6556.850.66
Nifty PSU Bank
check Technicals
8786.2056.950.65
NIFTY Alpha Quality Value Low Volatility 30
check Technicals
20781.25131.950.64
Nifty500 Value 50 Index
check Technicals
16450.0599.500.61
Nifty MNC
check Technicals
33707.10203.300.61
Nifty India Tourism
check Technicals
8162.8544.650.55
Nifty Dividend Opportunities 50
check Technicals
6062.7532.450.54
Nifty Infrastructure
check Technicals
9504.1550.850.54
Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20
check Technicals
17138.2588.000.52
Nifty Metal
check Technicals
13189.8565.250.50
Nifty Quality 30
check Technicals
5787.7028.300.49
Nifty200 Value 30
check Technicals
15358.4570.450.46
Nifty India Manufacturing
check Technicals
16662.4574.850.45
Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 index
check Technicals
14791.8060.900.41
Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100
check Technicals
51830.60207.650.40
Nifty200 Momentum 30
check Technicals
31040.20123.200.40
Nifty Midcap Liquid 15
check Technicals
17015.8566.450.39
Nifty Commodities
check Technicals
9991.6535.250.35
NIFTY Midcap150 Momentum 50 Index
check Technicals
63798.35198.000.31
Nifty Alpha 50
check Technicals
56016.95157.900.28
Nifty M150 Q50
check Technicals
24834.2569.300.28
Nifty Midcap 50
check Technicals
18172.6047.350.26
Nifty MidSmall India Consumption
check Technicals
19014.4048.800.26
Nifty Next 50
check Technicals
74697.55170.800.23
Nifty500 Multifactor MQVLv 50
check Technicals
31604.2071.900.23
Nifty Midcap 150
check Technicals
23362.9052.350.22
Nifty500 Quality 50
check Technicals
20025.9543.350.22
Nifty Midcap 100
check Technicals
63463.55136.750.22
Nifty500 Momentum 50
check Technicals
54545.15115.600.21
Nifty Consumption
check Technicals
12197.3525.700.21
Nifty200 Alpha 30
check Technicals
26602.1547.300.18
Nifty Energy
check Technicals
38749.8566.600.17
Nifty500 Low Volatility 50
check Technicals
22813.6538.300.17
Nifty MidSmallcap 400
check Technicals
21546.1530.850.14
NIfty FMCG
check Technicals
49435.2065.350.13
Nifty Alpha Low Volatility 30
check Technicals
27657.4534.950.13
Nifty Smallcap 50
check Technicals
9955.9010.850.11
NIFTY Alpha Quality Low Volatility 30
check Technicals
23331.7024.900.11
Nifty IPO
check Technicals
2329.702.100.09
NIFTY Quality Low Volatility 30
check Technicals
17019.4514.900.09
Nifty Top 10 Equal Weight
check Technicals
8765.407.600.09
Nifty Health
check Technicals
16708.9012.200.07
Nifty Oil & Gas
check Technicals
11312.207.900.07
Nifty50 Value 20
check Technicals
12130.606.600.05
Nifty100 Equal Weight
check Technicals
35604.8517.350.05
Nifty500 Equal Weight
check Technicals
15181.254.700.03
Nifty Microcap 250
check Technicals
26056.007.650.03
Nifty CPSE
check Technicals
6484.651.750.03
Nifty LargeMidcap 250
check Technicals
16952.904.250.03
Nifty Rural
check Technicals
15884.602.450.02
Nifty Core Housing
check Technicals
16016.852.450.02
Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted
check Technicals
18760.802.350.01
Nifty Media
check Technicals
1554.95-0.050
Nifty India New Age Consumption
check Technicals
12128.85-0.400
Nifty Smallcap 250
check Technicals
18356.55-2.10-0.01
Nifty500 Mul50:25:25
check Technicals
16793.00-5.75-0.03
Nifty Smallcap 100
check Technicals
19867.80-10.45-0.05
Nifty Tata Group 25% Cap
check Technicals
14801.90-9.90-0.07
Nifty Total Market
check Technicals
13385.85-9.20-0.07
Nifty 500
check Technicals
23712.10-17.35-0.07
Nifty Pharma
check Technicals
26541.80-23.00-0.09
Nifty 200
check Technicals
14231.10-13.65-0.10
Nifty 100 Low Volatility 30
check Technicals
20691.55-20.45-0.10
Nifty Realty
check Technicals
885.95-0.90-0.10
Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100
check Technicals
48293.35-55.80-0.12
Nifty PSE
check Technicals
9922.35-15.05-0.15
Nifty 100
check Technicals
25712.70-44.70-0.17
Nifty50 Equal Weight
check Technicals
33696.45-59.95-0.18
Nifty Capital Markets
check Technicals
5204.50-10.95-0.21
Nifty 50
check Technicals
24570.65-65.35-0.27
Nifty MidSmall Financial Services
check Technicals
22294.60-60.25-0.27
Nifty Housing
check Technicals
12060.45-33.80-0.28
Nifty Non-Cyclical Consumer
check Technicals
15647.30-44.70-0.28
Nifty Smallcap250 Quality 50
check Technicals
25671.10-125.40-0.49
Nifty100 Liquid 15
check Technicals
7724.15-38.50-0.50
Nifty Bank
check Technicals
57746.45-317.20-0.55
Nifty Service Sector
check Technicals
31265.20-209.00-0.66
Nifty Consumer Durables
check Technicals
40089.90-291.50-0.72
Nifty Private Bank
check Technicals
27392.35-287.55-1.04
Nifty Financial Services 25/50
check Technicals
28901.80-419.60-1.43
Nifty Financial Services
check Technicals
26466.00-397.50-1.48
Nifty Financial Services Ex-Bank
check Technicals
32415.00-630.35-1.91

Source: Dion Global

Aug 07, 2026, 03:59 PM IST
Nifty Smallcap 250
Nifty 50
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