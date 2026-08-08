Index
Points
Change
Change (%)
Trend
Advance / Decline
|BSE Focused IT
|38142.48
|541.60
|1.44
|BSE Auto
|65073.81
|856.35
|1.33
|BSE Information Technology
|30304.54
|348.25
|1.16
|BSE TECK
|15832.24
|117.87
|0.75
|BSE Select Business Groups
|4546.31
|23.75
|0.53
|BSE Healthcare
|51234.81
|252.50
|0.50
|BSE India Manufacturing
|1106.71
|4.16
|0.38
|BSE Quality
|1935.87
|7.10
|0.37
|BSE Capital Goods
|79282.73
|237.06
|0.30
|BSE SME IPO
|102418.19
|300.62
|0.29
|BSE Power
|7660.66
|21.91
|0.29
|BSE Focused Midcap
|26083.02
|70.22
|0.27
|BSE Enhanced Value
|1040.90
|2.41
|0.23
|BSE IPO
|17914.27
|37.86
|0.21
|BSE FMCG
|18473.74
|33.14
|0.18
|BSE 150 MidCap Index
|17240.08
|30.82
|0.18
|BSE Select IPO
|4816.02
|8.01
|0.17
|BSE PSU
|21095.95
|34.94
|0.17
|BSE Metal
|42153.13
|67.27
|0.16
|BSE Sensex Next 30
|43196.67
|55.47
|0.13
|BSE Low Volatility
|1810.19
|2.14
|0.12
|BSE 400 MidSmallCap
|12888.44
|15.23
|0.12
|BSE Dividend Stability Index
|1058.41
|1.09
|0.10
|BSE India Infrastructure
|587.35
|0.35
|0.06
|BSE Services
|1655.86
|0.73
|0.04
|BSE 200 Equal Weight
|13932.48
|6.06
|0.04
|BSE 250 SmallCap
|7240.15
|0.06
|0
|BSE Bharat 22
|8973.93
|0.05
|0
|BSE India Sector Leaders
|15057.53
|-2.66
|-0.02
|BSE SENSEX Next 50
|89137.05
|-53.96
|-0.06
|BSE Commodities
|8793.38
|-5.70
|-0.06
|BSE Momentum
|2256.24
|-2.12
|-0.09
|BSE Power & Energy
|3939.99
|-4.51
|-0.11
|BSE Internet Economy
|3177.09
|-5.80
|-0.18
|BSE 1000
|11106.65
|-21.70
|-0.19
|BSE Central Public Sector
|3881.59
|-7.59
|-0.20
|BSE 500
|37099.57
|-78.00
|-0.21
|BSE 250 LargeMidCap
|10975.74
|-25.85
|-0.23
|BSE Premium Consumption
|5610.58
|-13.79
|-0.25
|BSE 200
|11519.14
|-29.81
|-0.26
|BSE Energy
|11407.29
|-32.60
|-0.28
|BSE India 150
|18998.51
|-55.18
|-0.29
|BSE Sensex Sixty 65:35
|34562.73
|-114.26
|-0.33
|BSE 100 ESG
|417.88
|-1.45
|-0.35
|BSE 100
|26271.67
|-91.31
|-0.35
|BSE 100 LargeCap TMC
|9269.55
|-33.38
|-0.36
|BSE Dollex 200
|2012.90
|-7.34
|-0.36
|BSE Sensex Sixty
|33368.54
|-139.89
|-0.42
|BSE Sensex 50
|25799.43
|-108.70
|-0.42
|BSE Realty
|6911.39
|-30.58
|-0.44
|BSE Sensex Equal Weight
|81551.66
|-368.69
|-0.45
|BSE Dollex 100
|2852.54
|-12.95
|-0.45
|BSE Capital Markets & Insurance
|2327.89
|-11.24
|-0.48
|BSE Sensex
|78499.17
|-455.59
|-0.58
|BSE Bankex
|65492.23
|-400.93
|-0.61
|BSE Oil & Gas
|26349.18
|-167.13
|-0.63
|BSE Dollex 30
|6764.30
|-46.50
|-0.68
|BSE Consumer Durables
|64972.91
|-589.80
|-0.90
|BSE Private Banks
|19988.39
|-209.76
|-1.04
|BSE Diversified Financials Revenue Growth
|1703.39
|-23.22
|-1.34
|BSE MidCap
|44246.27
|-699.21
|-1.56
|BSE SmallCap
|46825.31
|-1,050.74
|-2.19
|Nifty Auto
|29647.90
|534.50
|1.84
|Nifty EV & New Age Automotive
|3394.70
|50.70
|1.52
|Nifty IT
|31547.70
|441.50
|1.42
|Nifty MidSmall Healthcare
|52646.45
|520.15
|1.00
|NIFTY Transportation & Logistics
|26871.95
|259.10
|0.97
|Nifty MidSmall IT & Telecom
|9853.45
|90.25
|0.92
|NIFTY100 Alpha 30
|18588.55
|155.90
|0.85
|Nifty India Select 5 Corporate Groups (MAATR)
|40108.90
|334.30
|0.84
|Nifty Mobility
|23996.30
|195.25
|0.82
|Nifty Growth Sectors 15
|11824.25
|89.60
|0.76
|Nifty 200 Q30
|21020.40
|145.95
|0.70
|Nifty India Defence
|9732.15
|66.05
|0.68
|Nifty Ind. Digital
|8682.65
|56.85
|0.66
|Nifty PSU Bank
|8786.20
|56.95
|0.65
|NIFTY Alpha Quality Value Low Volatility 30
|20781.25
|131.95
|0.64
|Nifty500 Value 50 Index
|16450.05
|99.50
|0.61
|Nifty MNC
|33707.10
|203.30
|0.61
|Nifty India Tourism
|8162.85
|44.65
|0.55
|Nifty Dividend Opportunities 50
|6062.75
|32.45
|0.54
|Nifty Infrastructure
|9504.15
|50.85
|0.54
|Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20
|17138.25
|88.00
|0.52
|Nifty Metal
|13189.85
|65.25
|0.50
|Nifty Quality 30
|5787.70
|28.30
|0.49
|Nifty200 Value 30
|15358.45
|70.45
|0.46
|Nifty India Manufacturing
|16662.45
|74.85
|0.45
|Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 index
|14791.80
|60.90
|0.41
|Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100
|51830.60
|207.65
|0.40
|Nifty200 Momentum 30
|31040.20
|123.20
|0.40
|Nifty Midcap Liquid 15
|17015.85
|66.45
|0.39
|Nifty Commodities
|9991.65
|35.25
|0.35
|NIFTY Midcap150 Momentum 50 Index
|63798.35
|198.00
|0.31
|Nifty Alpha 50
|56016.95
|157.90
|0.28
|Nifty M150 Q50
|24834.25
|69.30
|0.28
|Nifty Midcap 50
|18172.60
|47.35
|0.26
|Nifty MidSmall India Consumption
|19014.40
|48.80
|0.26
|Nifty Next 50
|74697.55
|170.80
|0.23
|Nifty500 Multifactor MQVLv 50
|31604.20
|71.90
|0.23
|Nifty Midcap 150
|23362.90
|52.35
|0.22
|Nifty500 Quality 50
|20025.95
|43.35
|0.22
|Nifty Midcap 100
|63463.55
|136.75
|0.22
|Nifty500 Momentum 50
|54545.15
|115.60
|0.21
|Nifty Consumption
|12197.35
|25.70
|0.21
|Nifty200 Alpha 30
|26602.15
|47.30
|0.18
|Nifty Energy
|38749.85
|66.60
|0.17
|Nifty500 Low Volatility 50
|22813.65
|38.30
|0.17
|Nifty MidSmallcap 400
|21546.15
|30.85
|0.14
|NIfty FMCG
|49435.20
|65.35
|0.13
|Nifty Alpha Low Volatility 30
|27657.45
|34.95
|0.13
|Nifty Smallcap 50
|9955.90
|10.85
|0.11
|NIFTY Alpha Quality Low Volatility 30
|23331.70
|24.90
|0.11
|Nifty IPO
|2329.70
|2.10
|0.09
|NIFTY Quality Low Volatility 30
|17019.45
|14.90
|0.09
|Nifty Top 10 Equal Weight
|8765.40
|7.60
|0.09
|Nifty Health
|16708.90
|12.20
|0.07
|Nifty Oil & Gas
|11312.20
|7.90
|0.07
|Nifty50 Value 20
|12130.60
|6.60
|0.05
|Nifty100 Equal Weight
|35604.85
|17.35
|0.05
|Nifty500 Equal Weight
|15181.25
|4.70
|0.03
|Nifty Microcap 250
|26056.00
|7.65
|0.03
|Nifty CPSE
|6484.65
|1.75
|0.03
|Nifty LargeMidcap 250
|16952.90
|4.25
|0.03
|Nifty Rural
|15884.60
|2.45
|0.02
|Nifty Core Housing
|16016.85
|2.45
|0.02
|Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted
|18760.80
|2.35
|0.01
|Nifty Media
|1554.95
|-0.05
|0
|Nifty India New Age Consumption
|12128.85
|-0.40
|0
|Nifty Smallcap 250
|18356.55
|-2.10
|-0.01
|Nifty500 Mul50:25:25
|16793.00
|-5.75
|-0.03
|Nifty Smallcap 100
|19867.80
|-10.45
|-0.05
|Nifty Tata Group 25% Cap
|14801.90
|-9.90
|-0.07
|Nifty Total Market
|13385.85
|-9.20
|-0.07
|Nifty 500
|23712.10
|-17.35
|-0.07
|Nifty Pharma
|26541.80
|-23.00
|-0.09
|Nifty 200
|14231.10
|-13.65
|-0.10
|Nifty 100 Low Volatility 30
|20691.55
|-20.45
|-0.10
|Nifty Realty
|885.95
|-0.90
|-0.10
|Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100
|48293.35
|-55.80
|-0.12
|Nifty PSE
|9922.35
|-15.05
|-0.15
|Nifty 100
|25712.70
|-44.70
|-0.17
|Nifty50 Equal Weight
|33696.45
|-59.95
|-0.18
|Nifty Capital Markets
|5204.50
|-10.95
|-0.21
|Nifty 50
|24570.65
|-65.35
|-0.27
|Nifty MidSmall Financial Services
|22294.60
|-60.25
|-0.27
|Nifty Housing
|12060.45
|-33.80
|-0.28
|Nifty Non-Cyclical Consumer
|15647.30
|-44.70
|-0.28
|Nifty Smallcap250 Quality 50
|25671.10
|-125.40
|-0.49
|Nifty100 Liquid 15
|7724.15
|-38.50
|-0.50
|Nifty Bank
|57746.45
|-317.20
|-0.55
|Nifty Service Sector
|31265.20
|-209.00
|-0.66
|Nifty Consumer Durables
|40089.90
|-291.50
|-0.72
|Nifty Private Bank
|27392.35
|-287.55
|-1.04
|Nifty Financial Services 25/50
|28901.80
|-419.60
|-1.43
|Nifty Financial Services
|26466.00
|-397.50
|-1.48
|Nifty Financial Services Ex-Bank
|32415.00
|-630.35
|-1.91
Source: Dion Global