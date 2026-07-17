To meet the growing demand for train travel, Indian Railways has extended the operation of two special train services on important routes.

The extended services include the Charlapalli–Danapur Special Train, connecting Telangana with Bihar, and the Danapur–SMVT Bengaluru Special Train, which links Bihar with Karnataka. Both trains will continue operating for several more weeks with multiple trips.

The special trains are aimed at providing additional seats and making travel more convenient for passengers during the busy travel season.Passengers travelling on these routes can check the updated dates, departure timings, stoppages and coach composition below.

Charlapalli–Danapur Special Trains: Schedule, timings, routes

Train No. 07091 (Charlapalli–Danapur) will run every Saturday from August 1 to September 26, 2026, departing from Charlapalli at 1:00 PM. A total of nine services will be operated during this period.

Similarly, Train No. 07092 (Danapur–Charlapalli) in the return direction will run every Monday from August 3 to September 28, 2026, departing from Danapur at 3:00 AM. This service will also operate nine trips.

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The trains will stop at Kazipet, Ramagundam, Sirpur Kaghaznagar, Balharshah, Chanda Fort, Gondia, Balaghat, Nainpur, Jabalpur, Katni, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Junction, Buxar and Ara in both directions.

Passengers will have the option to travel in 2AC, 3AC, Sleeper Class and General Second Class coaches.

Danapur–SMVT Bengaluru Special Train: Schedule, timings, routes

Train No. 03251 (Danapur–SMVT Bengaluru) will continue to run daily from July 17 to August 31, 2026, except between July 27 and August 1, with a total of 40 services.

Meanwhile, Train No. 03252 (SMVT Bengaluru–Danapur) will operate daily from July 19 to September 2, 2026, except between July 29 and August 3, also with 40 services.

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The Danapur–SMVT Bengaluru Special Train will pass through several major stations across its route, including Danapur, Ara, Buxar, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Junction, Prayagraj Chheoki, Satna, Jabalpur, Salichauka Road, Itarsi Junction, Nagpur Junction, Sevagram, Chandrapur, Balharshah, Warangal, Vijayawada Junction, Guntur Junction, Narasaraopet, Markapur Road, Nandyal, Dhone Junction, Gooty, Anantapur, Dharmavaram Junction, Hindupur, Yelahanka Junction, before terminating at Sir M. Visvesvaraya Terminal (SMVT) Bengaluru.