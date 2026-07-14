If you travel regularly between Gwalior and Agra and 3 hours long journey and traffic jams make your daily commute tiring, then there is some good news for you. A new expressway is soon going to make your journey faster and smoother.

Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari recently announced a new greenfield expressway between Agra and Gwalior while addressing the gathering at the Lucknow-Kanpur Expressway launch. The six-lane expressway will be built at a cost of around Rs 4,600 crore.

The new Agra-Gwalior Expressway is expected to reduce travel time between the two cities from nearly 3 hours to around 1.5 hours.

The project will improve connectivity and make travel smoother for daily commuters, businesses, and tourists.

New Expressway to reduce Delhi- Gwalior travel time

The upcoming Agra-Gwalior Expressway will not only make travel between the two cities faster but will also improve connectivity between Delhi and Gwalior.

According to the minister, once the expressway is linked with other upcoming projects, the travel time between Delhi and Gwalior could reduce from around seven hours to nearly four hours.

This improved road connectivity will make daily travel easier for commuters and help businesses move goods faster. It is also expected to give a boost to tourism by making popular destinations in the region more accessible and reducing the time taken for long journeys.

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Boost to connectivity and relief from traffic congestion

The new six-lane expressway will offer a better travel option for people moving between Agra and Gwalior. By providing an alternative route, it will help reduce traffic pressure on existing roads and ensure smoother movement of vehicles.

The expressway will make the daily travel easier by reducing delays caused by congestion. It will also improve road connectivity in the region and provide a faster route for commuters and other travellers.

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Expressway to support development in the region

The Agra-Gwalior Expressway is expected to bring new growth opportunities to areas connected with the route. Better road infrastructure will help improve access to nearby towns and make transportation more efficient.

The project is likely to encourage development along the expressway corridor and create new opportunities for local businesses. It will also strengthen the connection between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, making the region more connected.