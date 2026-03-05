The tactical debate surrounding New Zealand’s bowling balance has peaked ahead of the T20 World Cup 2026 final in Ahmedabad. After the Black Caps dismantled South Africa by nine wickets in the first semi-final, the burning question remains: will Mitchell Santner stick to the winning combination, or revert to his frontline spinner?

The dilemma centres on the Neesham vs Sodhi paradox. In the semi-final at Eden Gardens, New Zealand made a bold late call to bench leg-spinner Ish Sodhi in favour of the all-round cushioning of James Neesham.

While Sodhi is currently just three wickets away from surpassing Tim Southee to become New Zealand’s all-time leading T20I wicket-taker (165), his recent form has been a cause for concern. The leggie has gone wicketless in his last three outings, his longest such drought in the format.

The case for sticking with Neesham

Captain Mitchell Santner has favoured the extra-batting option security that Neesham provides, especially given the volatility of T20 knockouts. Neesham’s presence at number eight allows the top order, led by a red-hot Finn Allen (who just smashed a record 33-ball century), to play with unfiltered aggression.

With the Ahmedabad surface historically offering a bit more zip than the tracks in Sri Lanka, Neesham’s medium pace offers a vital seam option to support Matt Henry and Lockie Ferguson.

Why will it be a tempting option to include Sodhi?

However, the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad is a vast venue with large square boundaries, ideal territory for a leg-spinner.

If India (or England) qualifies for the final, Sodhi’s ability to take the ball away from right-handers like Suryakumar Yadav, Sanju Samson or Harry Brook could be the X-factor Santner needs.

In addition, New Zealand’s spinners, Rachin Ravindra and Cole McConchie, were the architects of the semi-final win, taking two wickets each. Re-pairing them with Sodhi could create a spin stranglehold in the middle overs.

Meanwhile, Neesham was expensive in the semi-final, conceding 42 runs his 3 overs, while getting the wicket of Dewald Brevis.

Will New Zealand tinker with their winning combination?

Winning momentum is hard to ignore. Following the annihilation of South Africa, the Black Caps are unlikely to tinker with a side that chased down 170 in just 12.5 overs. Unless the pitch report indicates a dry turner, expect James Neesham to retain his spot as the tactical anchor.

New Zealand’s Likely Playing XI for the Final | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Sunday, March 8, 2026

Finn Allen, Tim Seifert (wicketkeeper), Rachin Ravindra, Glenn Phillips, Mark Chapman, Daryl Mitchell, Mitchell Santner (captain), James Neesham/Ish Sodhi, Cole McConchie, Matt Henry, Lockie Ferguson