The M. Chinnaswamy Stadium will come alive this Wednesday, April 15, as Royal Challengers Bengaluru (RCB) take on Lucknow Super Giants (LSG) in Match 23 of IPL 2026. With the competition getting tougher both teams really need a win to stay in the top half of the points table.

RCB are coming into this match after a big win against Mumbai Indians at Wankhede Stadium. They batted first and scored a huge 240/4 thanks to a strong 78 from Phil Salt and a fast 53 from Rajat Patidar. 

Mumbai Indians tried their best to chase the target, but RCB’s bowlers stayed calm and helped the team win by 18 runs. This victory showed that the defending champions are getting back to their best form.

On the other hand, LSG had a disappointing game at their home ground in Lucknow. Playing against Gujarat Titans their batting never really got going and they could only score 164/8 in 20 overs.

Even though their bowlers tried hard, Gujarat Titans chased the target comfortably with seven wickets left. Now, LSG will aim to fix their middle-order problems as they head to Bengaluru which is known to be a great pitch for batting.

RCB vs LSG Today IPL Match Date

Lucknow Super Giants will try to get their campaign back on track, while Royal Challenger Bengaluru come in full of confidence so far and in at top 3 of the table. They are scheduled to meet on April 15 (Wednesday).

RCB vs LSG Today IPL Match Time

The match between RCB vs LSG will get in Action at 07:30 pm with the toss scheduled for 07:00 pm.

RCB vs LSG Today IPL Match Predicted Playing 11

Lucknow Super Giants (LSG): Rishabh Pant (c), Nicholas Pooran, Aiden Markram, Mitchell Marsh, Mohammed Shami, Mayank Yadav, Avesh Khan, Josh Inglis, Ayush Badoni, Abdul Samad, Mohsin Khan. 

Royal Challenger Bengaluru (RCB):  Phil Salt, Virat Kohli, Rajat Patidar (c), Jacob Bethell, Venkatesh Iyer, Jitesh Sharma (wk), Tim David, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Mangesh Yadav, Bhuvneshwar Kumar. 

IPL 2026 RCB vs LSG Match Details

  • Match No: 23
  • Date: Wednesday, April 15, 2026
  • Time: 7:30 PM IST (Toss at 7:00 PM)
  • Venue: M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
  • Live Broadcaster (TV): Star Sports Network

RCB vs LSG Today’s IPL Match Full Squad

Royal Challenger Bengaluru (RCB): Rajat Patidar (c), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, Suyash Sharma, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Satvik Deswal, Mangesh Yadav, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Vihaan Malhotra, Kanishk Chouhan.

Lucknow Super Giants (LSG): Rishabh Pant (c), Nicholas Pooran, Aiden Markram, Mitchell Marsh, Mohammed Shami, Mayank Yadav, Avesh Khan, Josh Inglis, Ayush Badoni, Abdul Samad, Mohsin Khan, Shahbaz Ahmed, Wanindu Hasaranga, Akshat Raghuwanshi, Mukul Choudhary, Anrich Nortje, Matthew Breetzke, Manimaran Siddharth, Arshin Kulkarni, Naman Tiwari, Himmat Singh, Digvesh Singh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh, Arjun Tendulkar