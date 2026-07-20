Beyond sporting immortality and the golden trophy, Spain’s 1-0 extra-time triumph over Argentina in New York has triggered the single largest financial windfall in international football history.

FIFA lifted the total prize pool to a record $871 million (approximately ₹8,362 crore) for the first-ever 48-team tournament, adding more than $100 million to the pot in an April revision. Of that, the Royal Spanish Football Federation leaves North America richer by $51 million, approximately ₹490 crore.

Defending champions Argentina, despite losing their crown in dramatic fashion in East Rutherford, still collected $34 million, approximately ₹326 crore, for their runner-up finish, a $4 million increase over what France earned as runners-up at Qatar 2022.

Prize money breakdown: Top tournament earners

Finish / stage Team(s) USD payout Approx. INR conversion Champions Spain $51 million ~₹490 crore Runners-up Argentina $34 million ~₹326 crore Third place England $30 million ~₹288 crore Fourth place France $28 million ~₹269 crore Quarter-finalists Switzerland, Norway, Belgium, Morocco $20 million each ~₹192 crore each Round of 16 8 teams, incl. USA, Brazil $16 million each ~₹154 crore each Round of 32 16 teams, incl. Germany, Netherlands $12 million each ~₹115 crore each Group stage (33rd-48th) 16 teams $10 million each ~₹96 crore each

One team out-earns an entire Cricket World Cup field

If we set Spain’s pay cheque against international cricket’s own numbers, the scale becomes clearer. When India won the ICC Men’s T20 World Cup in March 2026, the International Cricket Council distributed a total prize pool of $11.25 million, approximately ₹108 crore, across all twenty participating nations, with champions India collecting the largest share at $3 million, approximately ₹27.48 crore.

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Spain’s $51 million winner’s cheque alone works out to more than four times the entire prize pool the ICC distributed to twenty cricket nations this year, and more than eighteen times what India itself took home for winning the tournament outright. It is worth noting that the BCCI separately handed India’s players a ₹131 crore bonus of its own after that win, a board reward layered on top of the ICC prize rather than part of it, but even that combined figure remains well short of what Spain earned from FIFA alone.

Key highlights of FIFA’s record purse

Spain’s $51 million reward marks a $9 million increase over the $42 million Argentina earned for winning the 2022 World Cup in Qatar. Every single nation that qualified for the tournament was guaranteed at least $12.5 million, approximately ₹120 crore, before kicking a ball, combining a $10 million participation fee with a $2.5 million preparation grant to cover travel and logistics across the three host nations.

How payouts work

Just like cricket, where ICC pays the boards, FIFA transfers performance-based prize money directly to national member federations, such as the RFEF and the AFA. Player bonuses and staff cuts are then distributed according to pre-negotiated collective bargaining agreements within each national federation.