In the fast-paced world of the Indian Premier League 2026 (IPL 2026), records are broken all the time. But this season Virat Kohli has achieved something special that shows his real importance to Royal Challengers Bengaluru he has become the first player ever to score more than 5,000 runs in matches his team has won.

Beyond the Orange Cap: The DNA of a champion

While the “Orange Cap” usually rewards individual performance, this record proves Kohli is more than just a high scorer; he is a true match-winner. For years, people questioned whether his runs actually helped his team win trophies. But after RCB finally won the title in 2025, Kohli has come into the 2026 season with fresh motivation showing that his runs are the backbone of the team’s success.

Reaching 5,000 runs in winning matches shows both consistency and impact. In IPL 2026 Virat Kohli is back to his best form. He recently took back the Orange Cap with some important performances including a quick 69 against Sunrisers Hyderabad and a steady 49 that helped chase down a target against Lucknow Super Giants.

ALSO READ

The Winning Factor: Leading the elite “Victors” club

What makes this record stand out is the “winning” factor. Many players score big runs even when their team loses, but Kohli’s 5,000+ runs have directly contributed to victories. This shows his ability to guide chases and set strong totals. He now leads a special list of players known for winning performances ahead of stars like Rohit Sharma and Suresh Raina strengthening his reputation as one of the greatest IPL run-scorers ever.

One Team, One Legacy: The 8,800-run milestone

By April 2026, Kohli had scored over 8,800 runs in his IPL career including 8 centuries and more than 60 half-centuries all for one team RCB.

The Mentality of a Master: It’s more than just stats

“Records are just numbers,” Kohli remarked in a post-match interview this season, “but knowing my runs helped the team cross the finish line is what keeps me going at 37.”

ALSO READ

As RCB aims to defend their title in 2026, “King Kohli” is showing that age is just a number. He’s no longer just playing for records, he’s playing to make sure every time he leaves the field his team walks away with a win.