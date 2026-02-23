As the Super 8 stage of the ICC Men’s T20 World Cup 2026 heats up, fans are waiting for some exciting cricket contest. Up next in the biennial event is Zimbabwe vs West Indies.

Both teams are coming into the match in good form but their paths in the tournament have been very different.

Zimbabwe have surprised a lot of people with their unbeaten run in Group B. They had finished at the top of the table after beating Australia, Oman and Sri Lanka.

Their win over Sri Lanka was especially impressive as they chased down the target comfortably with six wickets in hand showing strong batting depth and calm leadership under pressure.

Their success this year is a sign that Zimbabwe cricket is on the rise again. After facing tough times in the past the team now looks confident and ready to compete strongly on the world stage.

West Indies on the other hand, have also looked very strong in the tournament. They had a perfect run in Group C winning all four of their matches. They beat Scotland, England and Nepal in convincing fashion.Their success has come from a mix of big powerful hitting and consistent bowling.

Because of this balance they are one of the most exciting teams to watch and also one of the hardest to predict in the competition.

In the recent T20 matches before this tournament Zimbabwe showed clear improvement in their performances. At the same time the West Indies played with a mix of experience and bold attacking cricket.

Both teams have won 3 of their last 5 T20 matches which shows that this game is likely to be very close and evenly matched.

When and where to watch WI vs ZIM live streaming

West Indies vs Zimbabwe T20 World Cup match will start at 7:00 pm IST on February 23. Catch the live score and real-time commentary on JioHotstar and Star Sports Network.

How to watch ZIM vs WI live on Star Sports and HotStar

The match will be telecast live on Star Sports 1 and Star Sports 1 HD. The live stream will be available for subscribers on the JioHotstar app.

ZIM vs WI T20 World Cup Squads

West Indies: Shai Hope (Captain) Shimron Hetmyer, Johnson Charles (wicketkeeper), Roston Chase, Matthew Forde, Jason Holder, Akeal Hosein, Shamar Joseph, Brandon King, Gudakesh Motie, Rovman Powell, Sherfane Rutherford, Quentin Sampson, Jayden Seales, Romario Shepherd.

Zimbabwe Sikandar Raza (Captain), Brian Bennett, Ryan Burl, Graeme Cremer, Bradley Evans, Clive Madande, Tinotenda Maposa, Tadiwanashe Marumani (Wicketkeeper), Wellington Masakadza, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Blessing Muzarabani, Dion Myers, Richard Ngarava, Ben Curran.