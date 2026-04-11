In an era where IPL franchises break the bank for ₹25-crore superstars, the Rajasthan Royals (RR) have struck gold in the bargain bin. Brijesh Sharma, the 27-year-old right-arm medium pacer from Jammu & Kashmir, has rapidly become the poster child for “smart scouting.” Acquired at his base price of ₹30 lakh, Sharma delivered a clinical performance against the Royal Challengers Bengaluru (RCB) last night that left the defending champions stuttering.

1. The “Mid-Innings” Assassin: 2/37 vs RCB

While Rajasthan opted to bowl first in a rain-delayed Guwahati encounter, Sharma was tasked with containing a star-studded RCB lineup that threatened to cross 220. While Jofra Archer provided the early fire, it was Sharma who applied the brakes when it mattered most.

The Tim David Trap: With the dangerous Tim David looking to launch into his trademark death-over assault, Sharma outfoxed him with a subtle change of pace, inducing a mistimed shot that proved to be a turning point.

The Jitesh Sharma Scalp: He followed it up by removing the explosive Jitesh Sharma (5 off 8), effectively gutting the RCB lower-middle order and preventing a late-innings surge that could have taken the total out of RR’s reach.

The Result: His figures of 2/37 were instrumental in restricting RCB to 201/8, a target that RR eventually chased down with two overs to spare.

2. The Stats: Bargain vs. Brilliance

Sharma is currently outperforming players who earn 50 times his salary. His discipline and “control over chaos” approach have made him an indispensable part of the RR XI.

Metric Brijesh Sharma (RR) League Standing (IPL 2026) Auction Price ₹30 Lakh Minimum Base Price Bowling Average 18.00 9th Overall Economy Rate 7.71 11th Overall Current Wicket Tally 3 Wickets 2 Matches

3. Why Brijesh Sharma Is a “Dream Buy”

By finding a reliable four-over bank for ₹30 lakh, RR has the luxury of playing high-priced overseas stars like Jofra Archer and Shimron Hetmyer without weakening their domestic core. Sharma’s ability to change pace consistently while maintaining a rhythmic high-arm action makes him a nightmare to line up.

4. The “Shane Bond” Effect

Working under RR’s bowling coach Shane Bond, Sharma has developed a lethal heavy length. His performance last night showed a veteran’s maturity—knowing when to bowl the “squeeze” over and when to go for the throat.

5. Brijesh Sharma Is Real Value For Money

As the IPL 2026 points table heats up, Brijesh Sharma is proof that the most valuable players aren’t always the ones with the most zeros in their bank accounts. For the Rajasthan Royals, he is more than just a squad filler; he is a tactical weapon who cost them less than some players’ daily match fees.