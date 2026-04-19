The ongoing friction between the Pakistan Super League (PSL) and Zimbabwean speedster Blessing Muzarabani has reached a boiling point. Following a ban on the pacer for an alleged breach of commitment, Muzarabani’s agent has broken a six-week silence with a scathing public statement, effectively calling out the PSL and Islamabad United for an administrative blunder they’ve tried to pin on the player.

The statement, which has sent shockwaves through the cricketing community, clarifies that you simply “cannot breach a contract you have never received.”

ALSO READ

The Timeline of the ‘Ghost Contract’

According to the official statement released by the agent, the controversy stems from a total failure in communication and documentation from the PSL’s end:

  • 13 Feb 2026: Islamabad United approached Muzarabani with a playing opportunity. A deal was agreed upon subject to an NOC from Zimbabwe Cricket. Crucially, Zimbabwe Cricket requires a formal contract from the league to issue an NOC. Despite no contract being sent, Islamabad United announced the signing on social media.
  • 27 Feb 2026: Two weeks later, the player had still not received a contract from the PSL or Islamabad United. With no legal employment offer on the table, Muzarabani moved forward with an approach from Kolkata Knight Riders (KKR) and finalized a deal.

“Blessing was NOT drafted in the auction and NOT provided with a contract of employment from the PSL. YOU SIMPLY CANNOT BREACH A CONTRACT YOU HAVE NEVER RECEIVED.”

Agent Slams “Excessive” Ban and Fan Toxicity

The agent’s note didn’t stop at administrative errors. It took aim at the severe punishment handed down by the PCB and the vitriol Muzarabani has faced online.

  • The PSL Ban: The agent termed the ban “incredibly excessive,” noting that it far outweighs punishments given to players who have actually breached signed contracts in the past.
  • Abuse from “Fans”: The statement lashed out at social media users who flooded Muzarabani’s DMs with “vile hatred,” calling them an “utter disgrace to humanity” and “cowards.”
  • Call for Withdrawal: The agent urged the PSL to gracefully withdraw the ban, attributing the entire saga to an “administrative error” at their end rather than any malice or unprofessionalism from Muzarabani.
ALSO READ

KKR Solid Behind Their Man

While the PSL remains in a deadlock with the player, Kolkata Knight Riders have continued to support their recruit. Muzarabani, often called a “gentle giant” by his camp, remains focused on the IPL 2026 season, where he is expected to be a vital part of the KKR pace battery.

The ball is now in the Pakistan Cricket Board’s court. Will they acknowledge the missing paperwork, or will the “Gospel of the Ghost Contract” remain a stain on their administrative reputation?