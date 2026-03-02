The Abhishek Sharma selection debate has intensified ahead of India’s T20 World Cup 2026 semi-final against England, with fans questioning whether India will tweak their XI for the knockout.

The young left-hander, who entered the 2026 T20 World Cup as India’s highest-rated T20I batter, has endured a nightmare run. After three consecutive ducks in the group stages and a scratchy 10 off 11 balls in the virtual quarter-final against the West Indies, calls for his exclusion have reached a fever pitch.

Overall, Abhishek has scored 80 runs in 6 matches, including a top score of 55. He has averaged just 13.33 in the tournament.

The case for sticking with Abhishek

Captain Suryakumar Yadav has been vocal about his ‘process-over-results’ philosophy. Despite the string of low scores, the team management views Abhishek as a non-negotiable asset for the Wankhede pitch.

Abhishek’s role is to ensure India doesn’t waste the Powerplay. His strike rate of 190.92 over the last year remains the benchmark for the New India brand of cricket. Having said that, he just hasn’t got going in this year’s marquee event.

Winning in a team sport often masks individual failure. Because Sanju Samson (97*) steered the chase, Abhishek has a buffer to find his feet without being the scapegoat for a loss.

Who comes in if Abhishek is dropped?

The alternative is tempting. Dropping Abhishek would allow Ishan Kishan to move back to his preferred opening slot alongside Samson, creating space in the middle order for Rinku Singh or Washington Sundar. Rinku’s exclusion from the Super 8 XI has been a major talking point, and his finishing skills could be vital if the Wankhede chase goes down to the wire.

However, historically, the current management has backed talent during a slump. Moreover, they might not want to change a winning combination heading into a knockout game. So expect Abhishek to continue to open in the semi-final.

India’s likely Playing XI vs England (Semi-final 2) Wankhede Stadium, Mumbai | Thursday, March 5

Sanju Samson (wicketkeeper),  Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Suryakumar Yadav (captain), Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah

England’s Probable XI for India clash: Philip Salt, Jos Buttler (wicketkeeper), Harry Brook (captain), Jacob Bethell, Tom Banton, Sam Curran, Will Jacks, Liam Dawson, Rehan Ahmed, Jofra Archer, Adil Rashid Bench