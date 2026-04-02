The Meghalaya government has entered into a Letter of Intent (LoI) with Starlink India to test satellite internet services in the state’s remote and challenging regions. The pilot project will target critical areas including education, healthcare, disaster response, and economic growth.

Chief Minister Conrad K Sangma said the partnership builds on the state’s broader push towards digital governance and infrastructure improvements.

“Over the past 8 years, we have strengthened infrastructure, embraced technology, and improved governance, reducing processes that once took 30 days to just 3 days. Yet, connecting our remotest schools, health centres, and communities remains a challenge,” Sangma said.

Starlink uses a fleet of low-Earth-orbit satellites to deliver internet, cutting out the need for cell towers or fiber cables.

“Our partnership to introduce advanced satellite connectivity technology marks an important step toward bridging this gap. This initiative will help save lives through better healthcare access, improve learning opportunities for students, and enhance livelihoods for farmers and rural communities,” he added.

The government aims for this collaboration to provide reliable internet in remote towns, ensuring students can fully participate in online learning. Health facilities in hilly areas will also be able to use telemedicine and digital record systems without interruptions caused by poor connectivity.

Starlink’s satellite internet in India:

Starlink has finally secured a license to operate in India from IN-SPACe, letting it tap into its Starlink Gen1 satellite network over the country for the next five years.

The firm ran test demos in Mumbai back on October 30 and 31, proving it meets India’s security and tech rules for satellite broadband. It’s also staffing up at its new Bengaluru HQ.

Services can’t launch yet, though—TRAI still needs to set spectrum prices, and DoT has to allocate the bands. Last October 30-31, they demoed the setup in Mumbai, checking all the security and technical boxes for broadband delivery here.

Starlink’s India pricing

Starlink’s India pricing popped up briefly on their site last December—Rs 8,600 monthly for internet, plus a Rs 34,000 one-time hardware fee.

The company quickly said it was just dummy test info from a glitch, not real prices. They’ll announce actual plans only after full government nod.