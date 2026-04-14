Pakistani American woman sued for $1M for allegedly faking ICE detention

Sundas “Sunny” Naqvi, a US citizen of Pakistani origin, is being sued for $1m for falsely claiming she was detained by the US Department of Homeland Security for two days. The Dodge County Sheriff is accusing her of lying about being held in an ICE detention facility and transferred to Wisconsin, revealing that she was actually staying at a hotel near Chicago.