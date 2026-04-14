In a bold tactical move during tonight’s high-stakes clash at Chepauk, Kolkata Knight Riders (KKR) have opted for a “pinch-hitting” strategy, promoting Sunil Narine to open the innings alongside Finn Allen.

This means KKR captain Ajinkya Rahane, who has opened in every match this season, has dropped himself down the order likely to the No. 3 spot, to provide stability in the middle overs.

The Strategy behind the Move

The “Pinch-Hitter” Factor: Chasing a formidable target of 193, KKR is looking to exploit the Powerplay overs. Sunil Narine’s ability to clear the infield with unconventional shots is a proven strategy to get the run rate soaring early, even if he falls cheaply.

Combating Spin at Chepauk: With Chennai spinners expected to get grip and turn later in the innings, KKR wants to maximize runs against the new ball. Narine’s presence allows them to attack without risking the wicket of their most stable batter, Rahane, too early.

Finn Allen’s Aggression: By pairing the explosive Finn Allen with Narine, KKR is signaling an all-out attack mindset for the first six overs.

Rahane’s new Role

Despite scoring a brilliant 67 off 40 against Mumbai Indians earlier this season, Rahane’s shift to the middle order is a selfless leadership call. By coming in at No. 3 or 4, he can act as the anchor to guide the chase if the aggressive openers fall early, given the high risk nature of their play.

Earlier, Rahane had defended himself when he was asked a question about his strike rate in the powerplay overs.

“People who are talking… probably have certain agendas,” Rahane stated. “The amount of success I have had, I guess they are jealous of me.”

KKR vs CSK Starting XIs:

Kolkata Knight Riders (Playing XI): Ajinkya Rahane(c), Cameron Green, Angkrish Raghuvanshi(w), Rovman Powell, Rinku Singh, Sunil Narine, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Varun Chakaravarthy, Vaibhav Arora, Kartik Tyagi

Chennai Super Kings (Playing XI): Sanju Samson(w), Ruturaj Gaikwad(c), Ayush Mhatre, Sarfaraz Khan, Shivam Dube, Dewald Brevis, Jamie Overton, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Khaleel Ahmed