‘Luxury one night, trash the next’: TikTok influencer finds Oscars 2026 red carpet

TikTok influencer Paige Thalia caused a stir on the internet after documenting her journey of retrieving the Oscars 2026 red carpet from a dumpster near the venue. While some praised her for finding a new home for the iconic carpet, others criticized the wastefulness of the Hollywood elite. Thalia’s video sparked a debate about whether the carpet should have been auctioned off for charity instead.