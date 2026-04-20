The “New Punjab” is doing things the “Old Punjab” could only dream of. By dismantling Lucknow Super Giants (LSG) at Mullanpur, Punjab Kings (PBKS) have extended their unbeaten streak to start the season to six matches (5 wins, 1 No Result) in IPL 2026. This historic run officially eclipses the legendary starts of the 2014 Kings XI Punjab and the 2015 Rajasthan Royals, setting a new gold standard for dominance in an IPL campaign.

The 2026 Invincibles: A Start Like No Other

Before this season, no team had ever managed to go past their first five games without a loss. Punjab Kings have now shattered that ceiling with a run that has combined clinical chasing and record-breaking totals.

  • The 2026 Unbeaten Path:
    1. vs GT: Won by 3 wickets
    2. vs CSK: Won by 5 wickets
    3. vs KKR: No Result (Match abandoned due to rain)
    4. vs SRH: Won by 6 wickets
    5. vs MI: Won by 7 wickets
    6. vs LSG: Won by 54 runs
The 2014 Milestone: Where it All Began

In 2014, the team (then Kings XI Punjab) took the tournament by storm during the UAE leg. They were an unstoppable force, winning five games in a row before returning to India.

  • Teams Beaten in 2014 Streak:
    1. CSK: Won by 6 wickets (Maxwell 95)
    2. RR: Won by 7 wickets (Maxwell 89)
    3. SRH: Won by 72 runs (Maxwell 95)
    4. KKR: Won by 23 runs (Sandeep Sharma 3/21)
    5. RCB: Won by 5 wickets (Sandeep Sharma 3/15)
  • The Snag: Their run was halted in their 6th match by Mumbai Indians, who beat them by 5 wickets.

The 2015 Rajasthan Royals Streak

A year later, Rajasthan Royals equaled Punjab’s record with a clinical 5-0 start.

  • Teams Beaten in 2015 Streak:
    1. PBKS: Won by 26 runs
    2. DD: Won by 3 Wickets
    3. MI: Won by 7 wickets
    4. SRH: Won by 6 wickets
    5. CSK: Won by 8 wickets
  • The Snag: Their run ended in their 6th game against Kings XI Punjab, who beat them in a famous Super Over.

Longest Unbeaten Streaks at the Start of a Season

SeasonTeamRunStatus
2026Punjab Kings6 MatchesOngoing (5 W, 1 NR)
2014Kings XI Punjab5 Matches5 Wins
2015Rajasthan Royals5 Matches5 Wins
2009Deccan Chargers4 Matches4 Wins
Longest Overall Winning Streaks (IPL Only)

While PBKS owns the best start, the record for the longest winning streak at any point in a season still belongs to KKR. Note: Mumbai Indians’ best-ever streak is 6 matches (achieved in 2008, 2017, and 2025).

RankTeamWinsSeason(s)
1Kolkata Knight Riders102014 (9 wins) & 2015 (1 win)
2Kings XI Punjab82013–2014
3Chennai Super Kings72013
4Royal Challengers Bengaluru72011