The Indian Premier League is often seen as a tournament where batters shine the most. Big scores, sixes and quick runs usually grab attention. However, it is also true that strong bowling performances play a big role in winning matches and even championships. 

Over the first 18 seasons including the exciting 2025 edition some bowlers have shown great consistency and skill.

At the top of the list is Yuzvendra Chahal. He made history by becoming the first player to take more than 200 wickets in the IPL.

Right behind him is Bhuvneshwar Kumar, known for his excellent swing bowling. He had a great comeback season in 2025 while playing for Royal Challengers Bengaluru consistently delivering in powerplay overs and troubling top order batsmen with his accuracy and control.

The list also includes experienced players like Piyush Chawla and Sunil Narine. Both have troubled batsmen for many years with their smart bowling.

Finally, Ravichandran Ashwin completes the top five. His experience and clever strategies have helped him stay successful even against younger players.

These bowlers have proved that even in a batter friendly league good bowling can make a big difference. It is important to note that Chawla and Ashwin have retired from IPL and won’t feature in the 2026 season of the tournament.

Top 5 Bowler with most wickets in IPL History (till IPL 2025)

RankPlayer NameTeams Played ForMatchesTotal Wickets
1Yuzvendra ChahalRCB, RR, PBKS174221
2Bhuvneshwar KumarSRH, PWI, RCB190198
3Sunil NarineKKR189192
4Piyush ChawlaCSK, KKR, KXIP, MI192192
5Ravichandran AshwinCSK, DC, RR, KXIP, RPS221187
The Importance of Bowling in High-Scoring Games

In a high-scoring league like the IPL, taking wickets and controlling runs in tough situations gives a team a big advantage. 

While one great batting performance can win a match, consistent and disciplined bowling is what helps teams perform well throughout the tournament and win the title. 

These five bowlers set the perfect example of long-term success, showing that skill, smart planning, and experience are more important than just power.