In current times, the term ‘Vibe Coding’ is receiving widespread popularity, with many individuals showing support for it owing to their understanding of the ability of the concept to help non-technical individuals grasp the basics of coding without any prior knowledge or expertise in the field. This term, also referred to as a process, was coined earlier in the year by OpenAI’s cofounder, Andrej Karpathy. It refers to a process in which an individual is able to express the objectives of their project in everyday language to a coding tool such as Windsurf, OpenAI Codex, or Cursor. Now, Samsung has teased a new feature called “vibe coding,” which is still in the early stages of development. The idea could let users change existing apps or add small, custom features that fit their needs.

Speaking to TechRadar, the company said, “Something we’re looking into.” Won-Joon Choi, head of Samsung’s Mobile eXperience (MX) business, added, “Right now we’re limited to premade tools, but with vibe coding, users could adjust their favourite apps or make something customised to their needs.”

ALSO READ

Samsung hasn’t added this feature to its One UI platform yet:

Samsung hasn’t added this feature to its One UI platform yet, but the idea shows that the company is looking for ways to give users more control over how they use their devices.

Samsung has steadily improved its Android-based software over time by adding useful features while keeping it easy to use. Vibe coding could take that a step further by letting users customise their app experiences.

Tech companies are making it easier to make apps with the help of AI:

At the same time, other tech companies are making it easier to make apps with the help of AI. OpenAI’s Codex and Anthropic’s Claude Agent are two examples of tools that let both developers and non-developers quickly make apps. A journalist from 9To5Mac said that Codex made a fully working Mac app in just 15 minutes to fix a productivity issue that other apps couldn’t.

ALSO READ

Most people who use these platforms every day don’t know much about them yet, but they suggest a future where people could make or customise apps on their own without needing to know how to code.