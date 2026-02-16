Croma has launched its Valentine’s Day sale, offering exciting discounts on smartphones, tablets, wearables, and other tech gadgets. The highlight of the sale is Apple’s iPhone 17, which can now be purchased for under Rs. 50,000 when combining trade-in offers, bank discounts, and promotional bonuses. This makes one of Apple’s most premium smartphones more accessible to buyers.

How to get the iPhone 17 (256GB) under Rs 50,000 on Croma?

Croma is offering the iPhone 17 (256GB) at an effective price below Rs 50,000 through a mix of exchange and bank benefits. The deal brings the handset down to Rs 47,742 when customers trade in an eligible old smartphone for a value of up to Rs 23,500, depending on the device’s model and condition. On top of this, buyers get an extra Rs 8,000 as an exchange bonus along with a flat Rs 2,000 cashback on select bank cards.

iPhone 17 Display

The iPhone 17 comes with a 6.1-inch Super Retina XDR display, delivering bright, vibrant, and sharp visuals. Its enhanced brightness makes it easy to use outdoors, while the curved edges provide a more immersive viewing experience. Whether streaming videos, playing games, or browsing apps, the display offers excellent color accuracy and fluid touch response, maintaining Apple’s reputation for superior screen technology.

iPhone 17 Camera

Apple has upgraded the iPhone 17 with a dual-camera system that captures sharp, detailed images in various lighting conditions. Low-light photography is improved thanks to advanced Night Mode, while portrait shots look more natural and cinematic. Video enthusiasts can benefit from cinematic video recording and enhanced stabilization features, making this device ideal for content creation and photography.

iPhone 17 Processor and Performance

Powered by the A17 Bionic chip, the iPhone 17 handles demanding tasks with ease. Gaming, multitasking, and app launches are smooth and responsive. The processor also supports advanced AI and machine learning, enabling features like real-time photo processing, faster app recommendations, and improved battery optimization. Users can expect seamless performance across all iOS functions.

iPhone 17 Design and Build

Apple continues its focus on premium design with the iPhone 17. Featuring a durable ceramic shield front, glass back, and lightweight body, the phone is both stylish and practical. Its ergonomic design ensures comfort for daily use, while water and dust resistance adds durability. Available in multiple colors, the device combines aesthetics with robustness.

Conclusion

Croma’s Valentine’s Day sale makes the iPhone 17 an attractive option for tech enthusiasts. By mixing trade-in, bank, and bonus offers, buyers can enjoy Apple’s top-tier display, camera, processor, and design for around Rs. 47,742. For those looking to invest in a premium smartphone without overspending, this sale is a golden opportunity.