Sabrina Carpenter issues apology after ‘culturally insensitive’ moment at Coachella 2026

Popstar Sabrina Carpenter apologizes for mistaking a traditional Arabic celebration call for yodelling during her Coachella set. The incident sparked backlash and cultural criticism, with some calling her behavior insensitive and Islamophobic. Carpenter addressed the issue on social media, acknowledging her mistake and welcoming all cheers and yodels in the future.