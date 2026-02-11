Afghanistan will face South Africa in the 13th match of the ICC Men’s T20 World Cup 2026 at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Both teams are ready to give their best and secure a win.

South Africa started their World Cup campaign by playing against Canada and won the match comfortably by 57 runs. They scored more than 200 runs, which helped them dominate the game. Aiden Markram and his team will now aim to keep this winning momentum going as they prepare to face Afghanistan and New Zealand in their next matches.

On the other hand, Afghanistan played their first match against New Zealand but lost by five wickets. Their batters performed really well, but the bowlers could have done a better job. However, one positive from the match was the confidence and fighting spirit Afghanistan showed while playing.

South Africa vs Afghanistan: When and where to watch live

South Africa vs Afghanistan T20 World Cup match will start at 11:00 am IST Tomorrow, February 11. Fans can watch the match live on the Star Sports Network, while live streaming will be available on JioHotstar.

South Africa vs Afghanistan T20 World Cup Squad:

South Africa Squad: Quinton de Kock wicketkeeper, Aiden Markram captain, Ryan Rickelton, Dewald Brevis, David Miller, Jason Smith, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Lungi Ngidi, Corbin Bosch, George Linde, Tristan Stubbs, Kwena Maphaka.

Afghanistan Squad: Rahmanullah Gurbaz wicketkeeper, Ibrahim Zadran, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Rashid Khan captain, Noor Ahmad, Mujeeb Ur Rahman, Fazalhaq Farooqi, Shahidullah Kamal, Mohammad Ishaq, Ziaur Rahman Sharifi, Abdullah Ahmadzai.

Both teams will be eager to prove themselves in this clash. South Africa will look to continue their strong form, while Afghanistan will be desperate to bounce back and stay alive in the tournament. Fans can expect an exciting and competitive match between the two sides.