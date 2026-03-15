Satellite internet service Starlink has officially launched in Kuwait, showing another step in the company’s expansion strategy. The launch was confirmed by Elon Musk, the CEO of SpaceX, on X.

The rollout comes at a time when tensions in the Middle East are high due to the ongoing conflict involving the United States, Israel, and Iran. In such situations, reliable communication systems become very important. Satellite internet services like Starlink can continue to work even when traditional internet infrastructure is damaged or disrupted.

How Starlink provides Internet?

Starlink is a satellite-based internet service developed by SpaceX. Instead of relying on underground fibre cables or mobile towers, it uses thousands of satellites that orbit the Earth at a low altitude. These satellites send internet signals directly to a small satellite dish installed at the user’s location.

Because the satellites operate in low Earth orbit, the service offers faster speeds and lower delay compared to older satellite internet systems. In many regions, Starlink users can get download speeds of over 100 Mbps.

To use the service, customers in Kuwait need to buy a Starlink kit that includes a satellite dish and a Wi-Fi router. After installing the equipment, users can connect to the internet directly through the satellite network.

Why the launch matters

The launch of Starlink in Kuwait is important because it provides another option for internet connectivity in the country. Satellite internet can be especially useful in remote areas or during emergencies when normal networks may not work properly.

Experts believe that such technology can also improve communication stability in regions facing political or military tensions. Satellite networks are harder to disrupt because they do not rely heavily on ground infrastructure.

Global expansion continues

Starlink has been expanding quickly around the world in recent years. The service is now available in more than 100 countries and regions, and millions of people already use it for internet access.

With its entry into Kuwait, Starlink continues to strengthen its presence in the Middle East. The company plans to keep launching more satellites and expanding coverage to bring high-speed internet to more parts of the world.