For many cinema lovers around the world, Shah Rukh Khan has always been the ‘King of Bollywood.’ Now that title also reflects his financial success. According to the Hurun Global Rich List, the superstar has an estimated net worth of $1.3 billion, placing him among the billionaire entertainers globally.

The list is released every year by the Hurun Report and tracks the wealth of the world’s richest people. The Hurun list shows how some celebrities are building strong business empires alongside their careers in entertainment.

Red Chillies Entertainment

A major share of Shah Rukh Khan’s wealth comes from Red Chillies Entertainment, the production company he co-owns with his wife, Gauri Khan.

Over the years, the company has produced several successful films along with visual effects work. The VFX division of Red Chillies has handled technical work for many large Hindi film projects. Because Khan produces films under his own banner, he benefits not only as an actor but also as a producer who shares in the profits of the projects.

Kolkata Knight Riders

Another important part of his financial portfolio is cricket. Shah Rukh Khan is a co-owner of Kolkata Knight Riders, a franchise in the Indian Premier League.

Since the league started in 2008, IPL teams have grown into highly valuable sports brands. Kolkata Knight Riders is among the most popular teams in the tournament and has won multiple championships. As the league’s popularity has grown, the value of the franchise has also increased significantly.

Brand endorsements

Shah Rukh Khan has also remained one of the most recognisable advertising faces in India for decades. Many companies continue to sign him for brand campaigns because of his massive popularity across age groups. Currently, he has over 49 million followers on Instagram.

From everyday consumer products to international brands, these endorsement deals have brought in steady income over the years.

A growing trend among global stars

The Hurun list also reflects a larger trend in the entertainment world. Several international celebrities are building wealth through business ventures and ownership of brands.

Artists such as Jay-Z, Rihanna and Taylor Swift have created billion-dollar fortunes by combining music with business investments.

A milestone for Bollywood

Shah Rukh Khan’s presence on the Hurun billionaire list is also significant for the Indian film industry. Only a small number of actors from India have been featured in this elite group.