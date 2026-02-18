International Finance Corporation (IFC), part of the World Bank Group is looking to double its long-term financing to $10 billion a year by 2030 including mobilization. It invested $5.4 billion in the last financial year ending June 30, 2025 , quadrupling from FY 22.

Quadrupling Impact

IFC has a portfolio of $ 11.3 billion as of December 31, 2025 in India which is 11% of IFC’s global portfolio. Over 35% of its investments in India are in equity,” said Imad N. Fakhoury Regional Division Director, South Asia, IFC at the Mumbai Climate Week on Wednesday.

IFC has been a key investor in the country in sustainable finance in areas such as renewable energy and e-mobility. Under WBG new country partnership framework for India, focus will be on four outcome areas: (rural prosperity & resilience, urban transformation, investing in people, energy security, core infrastructure and resilience, he said 

“The country is on the right track and IFC is supportive of India’s roadmap of 500 GW of non-fossil capacity by 2030 and net-zero emissions by 2070,” he said.

Beyond Wind and Solar

Fakhoury said India is seeing growth in hybrid renewable energy, battery energy storage systems, green hydrogen and IFC is exploring opportunities in all these segments.