This Bollywood actress said no to ‘Bodyguard’ — Later became the lead in a Rs 195 cr film

Daisy Shah’s success in Bollywood was a result of her determination to wait for the right opportunity. Despite rejecting a supporting role, she eventually landed a lead role in Salman Khan’s film Jai Ho, which was a commercial success. This paved the way for further opportunities and established her as a leading lady in the industry, proving the importance of staying true to personal goals.