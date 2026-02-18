The ICC Men’s T20 World Cup 2026 has reached to a thrilling stage as South Africa and the United Arab Emirates prepare to face each other in an important Group D match in Delhi. Both teams want to end their campaigns on a positive note, but their journeys in the tournament have been very different so far.

South Africa are coming into this match in excellent form. The Proteas are currently at the top of Group D with three wins from three matches.They have comfortably beaten Canada and New Zealand and earned a Super Over-win against Afganistan to seal a place for Super Eights.

Their batting has been strong right from the start. Captain Aiden Markram has set the example by scoring quick and attacking runs at the top. Ryan Rickelton and David Miller have also played important innings and supported the team well.

In bowling, Marco Jansen, Lungi Ngidi and Keshav Maharaj have picked up wickets regularly and kept the opposition’s score under control.

With six points and a very good net run rate South Africa look like one of the strong teams in the race for the title.

On the other hand, United Arab Emirates had a more difficult tournament. They have won one match and lost two until now and won’t proceed further to the next stage of the tournament. India’s only victory came against Canada in an exciting match where they successfully chased the target of 150 runs and won by five wickets.

The team also gave Afghanistan a tough fight but ended up losing by five wickets after a close contest.

UAE’s batting has shown some good signs. Sohaib Khan and Aryansh Sharma have scored important runs in the middle order. Their bowling led by Junaid Siddique has shown quality at times but they have struggled to stay consistent against stronger teams.

When and where to watch SA vs UAE live streaming

United Arab vs Afghanistan T20 World Cup match will start at 11:00 am IST on Wednesday, February 18. Catch the live score and real-time commentary on JioHotstar and Star Sports.

How to watch SA vs UAE live on Star Sports and HotStar

The match will be telecast live on Star Sports 1 and Star Sports 1 HD. The live stream will be available for subscribers on the JioHotstar app.

SA vs UAE World Cup full squad:

South Africa squad: Quinton de Kock (wicketkeeper), Aiden Markram (captain), Ryan Rickelton, Dewald Brevis, David Miller, Jason Smith, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Lungi Ngidi, Corbin Bosch, George Linde, Tristan Stubbs, Kwena Maphaka.

United Arab Emirates squad: Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Dhruv Parashar, Syed Haider Ali (Wk), Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Mayank Kumar, Muhammad Arfan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rohid Khan, Sohaib Khan, Simranjeet Singh.