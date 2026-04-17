Citius Transnet InvIT IPO opened for subscription today. The trust aims to raise Rs 1,105 crore via the offer. The issue is entirely a fresh issue of 11.05 crore shares. The IPO closes on April 21. Citius Transnet InvIT set the price band between Rs 99 – Rs 100 per equity share.

Citius Transnet InvIT IPOKey Details
Price bandRs 99-100 per share
Open dateApril 17
Close dateApril 21
Issue sizeRs 1,105 crore
Allotment dateApril 24
What is an Investment Trust?

It is a type of “closed-ended” collective investment vehicle structured as a public limited company. An investment trust pools money from investors to invest in a diversified portfolio of assets like stocks, bonds, or property. Unlike mutual funds, investment trusts have a fixed number of shares, meaning they do not issue or redeem shares daily based on investor demand.

Citius Transnet InvIT IPO: Allocation to anchor investors

The trust has raised Rs 497.2 crore from anchor investors on April 16, ahead of IPO bidding. It allocated 4,97,24,850 Units at Rs 100 per Unit to anchor investors.

Prazim Trading, ASKWA Income Opportunities Fund, pension & provident funds, namely, HDFC Pension, SBI Pension, ICICI Prudential Pension, DSP Pension and Larsen & Toubro Provident Fund showed interest in the offering.

WhiteOak, DSP, Quant, and Axis mutual funds were the Mutual Funds participated in it. Apart from them, insurance investors such as Bajaj Life, Axis Max Life, Bharti AXA, and IndusInd General participated in anchor allocation.

Citius Transnet InvIT IPO: Allotment and listing

The allotment for the InvIT is expected to be finalised on April 24, while the listing on the NSE and the BSE is likely to be on April 29, as per the tentative schedule.

Citius Transnet InvIT IPO: Book runner and registrar

Axis Capital is working as the book-running lead manager for the IPO, and KFIN Technologies is the registrar of the issue.

About Citius Transnet Investment Trust

The trust is an infrastructure investment trust focused on the transport sector in India. It was established to acquire, manage and invest in a portfolio of transport infrastructure assets, including roads, in India.

The portfolio covers a total of 3,406.71 lane-kilometres across nine states in India. This includes seven toll projects covering over 3,043.22 lane-kilometres and three annuity projects covering over 363.49 lane-kilometres.

Its Sponsor is Epic TransNet Infrastructure Private Limited (formerly Watrak Infrastructure Private Limited). The Sponsor is fully owned by funds under Infrastructure Yield Trust—namely, Infrastructure Yield Plus II, Infrastructure Yield Plus IIA, and India Infrastructure Yield Plus II. These funds are managed by EAAA India Alternatives Limited (“EAAA”).