CHSE Odisha Plus 2 Result 2026: The Council of Higher Secondary Education Odisha (CHSE Odisha) will announce the Odisha Class 12 Result 2026 on May 20 (today) at 12:30 pm, School and Mass Education Minister Nityananda Gond said on Monday. In an official notification, CHSE Odisha confirmed that the Odisha Plus Two results will be available on results.odisha.gov.in and DigiLocker.

ALSO READ

Once declared, students from Science, Commerce, Arts, and Vocational streams will be able to check their provisional scorecards online through the official website at CHSE Odisha. Students are advised to keep their roll number and registration number ready to avoid delays while accessing their results online.

Steps to check CHSE Odisha Plus 2 Result 2026

Step 1: Visit the official Odisha Board website

Step 2: Click on the ‘Results’ section

Step 3: Select ‘Result of Annual Higher Secondary Examination 2026 of Council of Higher Secondary Education, Odisha’

Step 4: Enter the roll number and registration number

Step 5: The Odisha Class 12 marksheet will appear on the screen

Step 6: Download and save the marksheet for future reference

The CHSE Odisha conducted the annual Higher Secondary examinations earlier this year at centres across the state. Lakhs of students appeared for the Class 12 board examinations, which were held in offline mode. Following the exams, the board carried out the evaluation and tabulation process before preparing the final results.

The online marksheet will contain subject-wise marks, total score, division, and qualifying status. The digital scorecard released online will be provisional, while the original certificates will be distributed later through respective schools.

Last year, the Odisha Class 12 results were also declared in May, in line with the board’s usual schedule for Higher Secondary examination results. Students are advised to regularly check the official websites for updates regarding the activation of result links and other important announcements related to admissions, rechecking, and supplementary examinations.