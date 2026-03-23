BSEB Bihar Board 12th Inter Result 2026 Direct Link: The Bihar School Examination Board (BSEB) has announced the Class 12th Result 2026 today, March 23. Students can now access their digital marksheets on the board’s official websites and check the topper list. The Class 12th or intermediate exams, held from February 2 to February 13, 2026, have concluded successfully.

Students who appeared for the exams can check their results online immediately. The board releases the results through a press conference, where officials share important details such as the overall pass percentage, total number of registered students, and the number of candidates who appeared and passed the exams.

Students can also check their Class 12 results using the Financial Express result checker.

Bihar Board class 12th result 2026: Pass percentage 2026

This year, the overall pass percentage stands at 85.19% across all streams — science, arts, and commerce. Girls have outperformed boys, recording a pass percentage of 86.23%, compared to 84.09% among boys.

A total of 26 students have secured the top ranks in the Bihar Board Class 12 exams 2026, of which 19 are girls.

Bihar Board class 12th result 2026: How to check scorecards online

Students can follow these steps to download their marksheets:

-Visit any of the official websites mentioned above.
-Click on the link for BSEB Bihar Board Class 12 Result 2026.
-Enter your roll number and roll code.
-Fill in the captcha code displayed on the screen.
-Submit the details to view the result.
-The result will appear on the screen.
-Check important details such as name, roll number, roll code and subject-wise marks.
-Download the marksheet and take a printout for future reference.

Students should keep their roll number and roll code from the admit card ready before checking the result to avoid any delays. The online result is provisional, and the original marksheets will be provided by their schools a few weeks later.

If there is any mistake or discrepancy in the result, students can apply for revaluation or recounting of marks according to the board’s rules. Later, they will need to visit their schools to collect important documents like the original marksheet and the school leaving certificate.

BSEB Bihar 12th Result 2026 Out Direct Link – Website to Check

Students can check the Bihar Board Class 12 Result on the following official websites:

–seniorsecondary.biharboardonline.com
results.biharboardonline.com
–biharboardonline.bihar.gov.in

Bihar Board class 12th result 2026: Alternative ways to check the result

Besides the official websites, students can also check their results using SMS or the DigiLocker app. These methods are helpful if the official sites are slow because of heavy traffic after the results are announced.