Rajnandgaon election result: Raman Singh vs Karuna Shukla, check result of this Chhattisgarh Assembly constituency

Rajnandgaon elections: Raman Singh vs Karuna Shukla

Rajnandgaon election result: Chhattisgarh Chief Minister is facing a very tough battle in his constituency of Rajnandgaon. The Chattisgarh chief minister is facing a challenge from former prime minister Atal Bihari Vajpayee’s niece Karuna Shukla.

While Raman Singh has been a three-time chief minister of the state, Shukla is also a seasoned politician. A former MP, Shukla has been national president of BJP’s Mahila Morcha. The 68-year-old leader had ended her 32-year-long association with the BJP in 2014. She later joined Congress.

Rajnandgaon election result: Winner of Rajnandgaon Assembly Constituency, Chattisgarh, 2014,

In 2014 Chhattisgarh Assembly Elections, BJP’s Abhishek Singh had defeated Congress’ Kamleshwar Verma by around 23,000 votes.

List of Congress and BJP candidates for Chhattisgarh Assembly election 2018

List of BJP candidates (Chhattisgarh)

(Constituency no – Constituency name – Candidate name)

2. Manendragarh: Shyam Bihari Jayaswal

3. Baikunthpur: Bhaiyalal Rajware

6. Pratappur (ST): Ramsewak Paikra

7. Ramanujganj (ST): Ramvichar Netam

8. Samri (ST): Siddhnath Paikra

9. Lundra (ST): Vijaynath Singh

10. Ambikapur: Anurag Singh Dev

11. Sitapur (ST): Rajaram Bhagat

12. Jashpur (ST): Rajsharan Bhagat

13. Kunkuri (ST): Rohit Sai

14. Pathalgaon (ST): Shivshankar Sai

15. Lailundra (ST): Suniti Rathiya

17. Sarangarh (SC): Kerabai Manhar

19. Dharamjaigarh (ST): Omprakash Rathiya

20. Rampur (ST): Nankiram Kanwar

21. Korba: Jogesh Lamba

22. Katghora: Lakhan Devangan

25. Kota: Kashi Sahu

26. Lormi: Tokhan Sahu

27. Mungeli (SC): Punnulal Mohale

28. Takhatpur: Raju Kshatriya

29. Bilha: Dharamlal Kaushik

30. Bilaspur: Amar Aggarwal

31. Beltara: Badridhar Diwan

32. Masturi (SC): Dr. Krishnamurti Bandhi

33. Akaltara: Dinesh Singh

35. Sakti: Dr. Khilawan Sahu

36. Chandrapura: Yudhvir Judev

38. Pamgarh (SC): Ambesh Jangde

39. Saraipali (SC): Ramlal Chouhan

40. Basna: Roopkumari Chaudhary

43. Bilaigarh (SC): Dr. Sanam Jangde

44. Kasdol: Gourishankar Aggarwal

45. Baloda Bazar: Laxmi Baghel

47. Dharsiwa: Devji Bhai Patel

48. Raipur Rural: Nande Sahu

49. Raipur City West: Rajesh Munat

50. Raipur City North: Srichand Sundrani

51. Raipur City South: Brijmohan Aggarwal

53. Abhanpur: Chandrasekhar Sahu

55. Bindranawagarh (ST): Govardhan Majhi

57. Kurud: Ajay Chandrakar

59. Sanjari Balod: Pritam Sahu

61. Gunderdehi: Virendra Sahu

62. Patan: Vijay Baghel

77. Khujji: Vijay Sahu

78. Mohala-Manpur (ST): Bhojesh Shah

79. Antagarh (ST): Vikram Usandi

80. Bhanupratappur (ST): Satish Lathia

81. Kanker (ST): Sanjay Kadopi

82. Keshkar (ST): Sewak Ram Netam

83. Kondagaon (ST): Sushree Lata Usendi

84. Narayanpur (ST): Kedar Kashyap

85. Bastar (ST): Subhau Kashyap

64. Durg-City: Hemchand Yadav

65. Bhilai Nagar: Pramprakash Pandey

66. Vaishali Nagar: Vidhyaratan Bhasin

67. Ahiwara (SC): Sanvalram Dahire

68. Saja: Labhchand Bafana

70. Nawagarh (SC): Dayaldas Baghel

73. Khairagarh: Komal Janghel

74. Dongargarh (SC): Sarojini Banjare

75. Rajnandgaon: Dr. Raman Singh, CM

76. Dongargaon: Dinesh Gandhi

86. Jagdalpur: Santosh Baphna

87. Chitrakot (ST): Beiduram Kashyap

88. Dantewara (ST): Bhima Mandavi

89. Bijapur (ST): Mahesh Gagda

90. Konta (ST): Dhaniram Barse

List of Congress candidates (Chhattisgarh)

(Constituency no – Constituency name – Candidate name)

001 Bharatpur-Sonhat – ST: Gulab Singh Kamro

002 Manendragarh: Ghulab Singh

003 Baikunthpur: Vedanti Tiwari

004 Premnagar: Khelsai Singh

005 Bhatgaon: Paras Rajwade

006 Pratappur – ST: Dr. Premsai Singh Tekam

017 Sarangarh – SC: Padma Manhar

018 Kharsia: Umesh Patel

019 Dharamjaigarh – ST: Laljeet Singh Rathiya

020 Rampur – ST: Shyamlal Kanwar

021 Korba: Jai Singh Agrawal

022 Katghora: Bodh Ram Kanwar

023 Pali – Tanakhar- ST: Ramdayal Uike

024 Marwahi – ST: Amit Jogi

025 Kota: Renu Jogi

007 Ramanujganj – ST: Brihaspati Singh

008 Samri – ST: Dr. Pritamram Singh

009 Lundra – ST: Chintamani Singh

010 Ambikapur: T.S. Singhdeo

011 Sitapur – ST: Amarjeet Bhagat

012 Jashpur – ST: Sharhul Bhagat

013 Kunkuri – ST: Abraham Tirki

014 Pathalgaon – ST: Ram Pukar Singh

015 Lailunga – ST: Hriday Ram Rathiya

016 Raigarh: Dr. Shakrajeet Nayak

026 Lormi: Dharamjeet Singh

027 Mungeli – SC: Chandrabhan Barmate

028 Takhatpur: Ashish Singh Thakur

029 Bilha: Siyaram Koushik

030 Bilaspur: Vani Rao

033 Akaltara: Chunnilal Sahu

034 Janjgir- Champa: Motilal Dewangan

035 Sakti: Saroja Rathor

036 Chandrapur: Nobel Verma

037 Jaijaipur: Ram Sundar Das

038 Pamgarh – SC: Sheshraj Harbansh

039 Saraipali – SC: Dr. Haridas Bhardwaj

040 Basna: Devendra Bahadur Singh

031 Beltara: Bhuvneshwar Yadav

032 Masturi – SC: Dilip Lahariya

041 Khallari: Paresh Bagbahara

042 Mahasamund: Agni Chandrakar

043 Bilaigarh – SC: Dr. Shiv Kumar Dahariya

044 Kasdol: Rajkamal Singhaniya

045 Baloda Bazar: Janakram Verma

046 Bhatapara: Chaitram Sahu

047 Dharsiwa: Anita Yogendra Sharma

048 Raipur Rural: Satyanarayan Sharma

049 Raipur City WeST: Vikash Upadhyay

050 Raipur City North: Kuldeep Singh Juneja

051 Raipur City South: Kiranmayee Nayak

052 Arang – SC: Rudra Kumar Guru

053 Abhanpur: Dhanendra Sahu

054 Rajim: Amitesh Shukla

055 Bindranawargarh – ST: Janakram Dhruw

056 Sihawa – ST: Ambika Markam

057 Kurud: Lekhram Sahu

058 Dhamtari: Gurumukh S. Hora

059 Sanjari Balod: Bhaiyalal Sinha

060 Dondi Lohara – ST: Anila Bhediya

061 Gunderdehi: Rajendra Rai

062 Patan: Bhupesh Baghel

063 Durg-Rural: Pratima Chandrakar

064 Durg City: Arun Vora

065 Bhilai Nagar: Badruddin Qureshi

066 Vaishali Nagar: Bhajan S. Nirankari

067 Ahiwara – SC: Ashok Dongre

068 Saja: Ravindra Choubey

069 Bemetara: Tamradwaj Sahu

070 Nawagarh – SC: Anita Patre

071 Pandariya: Lalji Chandrawanshi

072 Kawardha: Mohd Akbar

073 Khairagarh: Girvar Janghel

074 Dongargarh – SC: Dr. Thaneswar Patila

075 Rajnandgaon: Alka Mudliyar

076 Dongargaon: Daleshwar Sahu

077 Khujji: Bholaram Sahu

078 Mohla-Manpur – ST: Tez Kunwar Netam

079 Antagarh – ST: Manturam Pawar

080 Bhanupratap Pur – ST: Manoj Singh Mandavi

081 Kanker – ST: Shankar Lal Dhruwa

082 Keshkal – ST: Sant Netam

083 Kondagaon – ST: Mohan Markam

084 Narayanpur – ST: Chandan Kashyap

085 Bastar – ST: Lakheshwar Baghel

086 Jagdalpur : Shamu Kashyap

087 Chitrakot – ST: Deepak Baij

088 Dantewada – ST: Devti Karma

089 Bijapur – ST: Vikram Mandavi

090 Konta – ST: Kawasi Lakhma