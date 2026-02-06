In a shocking case of civic apathy, a motorcyclist died after falling into a pit on an under construction road in west Delhi on Friday morning. The photos of the biker – lying motionless next to his Apache RTR 200 bike at the bottom of the pit – are viral on social media. The man was wearing a helmet.

The incident was reported around 7 am in the Janakpuri area.

News agency PTI quoting a senior police officer reported that preliminary investigations suggest that the location was a Delhi Jal Board construction site, which was properly barricaded. As per media reports, the deep ditch had been excavated directly on the roadway.

“We are investigating the matter to ascertain the exact sequence of events,” the officer added.

ALSO READ AAP leader Lucky Oberoi shot dead outside Gurudwara in Punjab – Visuals from the spot

‘BJP government in Delhi has learned nothing from the Noida incident’

AAP leader and former MLA Saurabh Bharadwaj took to X to hit out at the BJP-ruled Delhi government over the matter.

Taking a swipe at the Delhi government, the AAP leader wrote : “Shocking !!! An innocent biker fell into a deep pothole on the road, got stuck, lay there all night, and died. The BJP government in Delhi has learned nothing from the Noida incident. They just keep lying every day. Janakpuri District Center, Delhi.”

Biker’s family visited dozens of police stations after he went “missing”.

ALSO READ Did CJ Roy have clinical depression? New revelations emerge days after apparent suicide

The family of the victim, identified as Kamal, has alleged that the man could not be reached after he informed them that he was in the Janakpuri district centre area. The family claimed that when they tried to reach him, his phone was reportedly switched off. Searching for him, the family claimed that they visited dozens of police stations.

Police shares last known location details of victim

The police reportedly shared the last known location details of the victim with the family, but the man could not be found. Hours later, the family was informed that his body had been found.

The incident comes days after the death of a 27-year-old software engineer named Yuvraj Mehta in Noida’s Sector 150 after his car fell into a waterlogged pit next to a construction site on January 16.