FBI Director Kash Patel was seen reacting in real time as shooting scare unfolded at the White House Correspondents’ Dinner. The incident took place at the Washington Hilton, where a suspected gunman attempted to breach security and opened fire near the ballroom area. In one video online, Patel can be seen looking around as shots were fired in confusion and tension among attendees as the situation escalated.

Viral video shows him on phone as security acted

Another clip from the scene, which has since gone viral on social media, shows Patel appearing relatively calm. He is first seen speaking on his phone and then scrolling through it, even as agents from the United States Secret Service rushed to secure the area and escort guests to safety.

Suspect identified, officer survives gunshot

Authorities later identified the suspect as Cole Tomas Allen, a 31-year-old man believed to be from Torrance, California. According to officials, he may have been a guest at the hotel hosting the event.

Shortly after the incident, Trump addressed the situation at a press briefing, saying the suspect was carrying multiple weapons and describing him as a “lone wolf,” “whack job,” and “crazy.” He also shared security footage that showed the suspect running through metal detectors before being confronted by law enforcement. “He was a blur on tape,” Trump said, pointing to how the shooting happened.

During the response, one officer was shot at close range. However, Trump said the officer survived because of protective gear. “He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job.” The motive behind the attack remains unclear as investigations continue.