PC Jeweller shares are in focus after the company recorded its business update for the last quarter of the current financial year. The company reported a standalone revenue increase of around 32% year-on-year in Q4FY26, extending a broader recovery trend through the year.

PC Jewellers: Q4 update

The firm said steady performance across quarters supported an approximately 49% YOY revenue growth in FY26, indicating a recovery in jewellery demand, especially in wedding-driven segments.

In addition to the topline growth, the company has made notable progress in reducing its debt. It cut outstanding bank borrowings by about 23% under a joint settlement agreement, with most of the obligations under this arrangement now cleared.

The company added that it is aiming to become debt-free in the near term, as it continues to aim to strengthen its balance sheet following an extended period of financial stress.

PC Jewellers: Outlook ahead

Looking ahead, PC Jeweller expects demand to remain strong in the coming quarter, aided by the summer wedding season and key festivals such as Akshaya Tritiya, which traditionally boost gold and jewellery buying in India.

At the same time, the company is focusing on expansion through partnerships and retail growth. During the quarter, it signed a memorandum of understanding with the National Skill Development Corporation (NSDC) to serve as an industry and franchise partner in the gems and jewellery space. As part of this initiative, it aims to onboard up to 200,000 micro-entrepreneurs over the next five years, building a wide, distributed retail network under the PC Jeweller brand.

PC Jeweller share price performance

The share price of PC Jeweller has risen 7% in the last five trading sessions. The stock has declined over 3% in the last one month and 34% in the past six months. PC Jewellers’ share price has dropped more than 32% over the previous 12 months.

PC Jewellers Q3FY26

The company reported a net profit of Rs 187 crore in the third quarter of the current financial year, a jump of 28% year-over-year from Rs 146 crore recorded in the same period last year.

Its consolidated revenue from operations surged 37% YoY to Rs 875 crore compared to Rs 639 crore in the same quarter last year.