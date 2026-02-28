Gucci at Milan Fashion Week: Demna’s Gucci debut at Milan Fashion Week has caused quite a stir in the fashion world. Displaying the fall collection to the world, the front row was graced by several A-list stars. But the ramp shone as bright with celebrity models, like Elon Musk’s eldest child, Vivian Jenna Wilson, taking centre stage in high heels, gowns and the Gucci monogram.

Curated by Demna, the creative director of the Italian haute-couture house, there were familiar faces everywhere. While Bollywood actor Alia Bhatt served serious looks in a leather trench and signature Gucci heels, Kate Moss turned heads with a bejewelled dress and Gucci thong, Hailey Bieber teased in November 2025.

Who is Vivian Jenna Wilson?

Vivian Jenna Wilson is the 20-year-old daughter of tech billionaire Elon Musk. Daughter of one of the most influential men across the world, they have had a rumoured ongoing rift since 2022.

Elon Musk married Vivian’s mother, Justine Wilson, in 2000. The couple was together till 2008, after which they divorced. During this marriage, they brought eight children into the world. However, their first son, Nevada, died within 10 weeks of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Musk and Justine then welcomed twin brothers, Xavier and Griffin in 2004.

In 2022, Xavier wanted to legally change her name to Vivian Jenna Wilson and gender to female, reported BBC. She ‘no longer wanted to be related’ to her ‘biological father in any way, shape or form.’ Xavier began their gender dysphoria treatment in 2020 and has been estranged from Musk since 2022.

However, Vivian is now a social media influencer with over 1.5 million followers. She was featured on the Teen Vogue cover in March 2025 and became a fashion runway model. Vivian made her debut at the New York Fashion Week in September 2025. She describes herself as a ‘leftist advocate,’ and participate in healthcare and human rights activism.

Vivian Jenna Wilson at Milan Fashion Week 2026

Vivian Jenna Wilson made her debut at the Milan Fashion Week 2026 on February 27 on the Gucci runway. She stood in a white silk gown with a high slit and one-sleeve neckline. She was styled with a glittery silver clutch and dazzling stiletto. Her long-blonde hair was tucked behind one shoulder.

After the show, her social media saw a no-makeup selfie captioned ‘I just walked for Gucci lmfao,” mingling with Kate Moss and Emily Ratajkowski backstage.