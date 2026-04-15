The Madhya Pradesh Board of Secondary Education (MPBSE) Class 10 and 12 results 2026 are set to be announced today. Once declared, students will be able to check their scorecards online through the official website https://mpresults.nic.in, where the result link will be activated for easy access to marksheets. The announcement brings a crucial moment for lakhs of students across the state awaiting their academic outcomes.

Students are advised to keep their roll number and admit card details ready to ensure a smooth and hassle free result checking process. After the result is declared, they can log in to the official portal, enter the required credentials, and download their marksheet for future reference. It is important to carefully verify all details on the scorecard, including name, roll number, and subject-wise marks.

MP Board Class 10, 12 Result 2026: Official websites to check scorecard

Students can check their MP Board Class 10 and 12 results on the following official websites:

–https://mpresults.nic.in

–https://mpbse.nic.in

–https://mpbse.mponline.gov.in

MP Board Class 10, 12 Result 2026: How to download scorecard online

Students can check MPBSE Class 10 & 12 results online using roll numbers on the official website and download their scorecard.

-Visit the official website of the Madhya Pradesh Board of Secondary Education (MPBSE) –https://mpresults.nic.in

-On the homepage, click on the link for “Class 10 Result 2026” or “Class 12 Result 2026.”

-Enter your roll number and other required details as mentioned on your admit card.

-Click on the Submit button.

-Your scorecard will appear on the screen.

-Carefully verify all details, including your name and subject-wise marks.

-Download the marksheet and take a printout for future reference.

Students are advised to keep their admit card handy to avoid any last-minute issues while checking the result.

MP Board Class 10, 12 Result 2026: Important instructions after scorecard

After clearing the MP Board Class 10 and 12 exams, students should download and print their provisional marksheet for immediate use and collect the original marksheet from their school when it is issued. All important academic documents should be kept safely for future admissions and verification.

Students must apply for higher studies within the given deadlines and ensure they meet all eligibility requirements with the necessary documents. If required, they can also apply for a migration certificate. In case of any error or issue in the result, students should promptly contact their school or the board authorities for correction.