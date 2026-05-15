Kerala SSLC Scorecard 2026: The Kerala Pareeksha Bhavan is all set to release the Kerala SSLC (Class 10) Result 2026 today, bringing relief to lakhs of students who have appeared for the examination this year. Once the result link will get activated, students will be able to view and download their provisional marks memo online through official platforms by using login credentials like date of birth and registration number.

The results are expected to be out during an official press briefing slated for the afternoon. As per reports, over four lakh students have appeared for the exam held by the Kerala Board of Public Examination (KBPE) earlier this year. The examinations were conducted across Kerala and select overseas locations.

Official websites to check Kerala SSLC Result 2026

Students can check their Kerala SSLC scorecards through the following official portals:

1. pareekshabhavan.kerala.gov.in

2. results.kite.kerala.gov.in

3. keralaresults.nic.in

4. sslcexam.kerala.gov.in

Students are advised to keep their hall ticket or registration details ready before visiting the websites, as heavy traffic is expected to take place after the declaration of results.

How to check Kerala SSLC Result 2026 online

Step 1: Students are advised to visit the official Kerala SSLC websites mentioned above.

Step 2: Open the link labelled “SSLC Result 2026” on the homepage.

Step 3: Fill in the registration number and date of birth in the required fields.

Step 4: Click on the submit button to access the marks memo.

Step 5: Download the provisional scorecard for future purposes.

Apart from the official websites, students may also be able to check their marks through the Saphalam mobile application and SMS services. This app can be downloaded through the Google Play Store. Students will need to enter their login credentials to view their subject-wise marks through the app.

The Kerala Pareeksha Bhavan is likely to declare other details like re-evaluation, scrutiny, and supplementary examinations after the results are out. Students who are not happy with their marks can apply for rechecking within the deadline that will be notified by the board.

The online scorecard will be provisional in nature, whereas the original marksheets and certificates will later be distributed through respective schools.