L&T Technology Services has entered a strategic partnership with Databricks to co-develop artificial intelligence solutions for asset-intensive industries, the company announced via a filing with the exchanges. 

What is the LTTS-Databricks partnership about? 

The collaboration sits within LTTS’ Sustainability segment, which covers Process Engineering, Discrete Manufacturing and Industrial Products. The immediate client targets are companies in energy, petrochemicals and industrials, the filing noted. 

According to the company, the combined offering will address five broad solution areas: Predictive Asset Reliability, Energy and Emissions Optimisation, OEE and Production Intelligence, Quality Intelligence, and Sustainability Analytics. The platform will draw on real-time operational data, machine learning models, and natural language interfaces to surface insights for engineers and plant operators on the floor.

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How AI will be used inside factories and industrial plants 

Julien Debbard, Director for Energy and Utilities at Databricks, framed the core challenge as one of context rather than data volume. Industrial operators already collect enormous amounts of sensor and operational data, but without the engineering knowledge to interpret what those signals mean in practice, AI models built on top of that data remain unreliable, as per the filing.

“That’s exactly the gap this partnership closes,” Debbard said, noting that the kind of asset-level expertise required, like across power generation, refining and grid infrastructure, has traditionally resided with a handful of experienced engineers rather than being systematically encoded and deployed at scale.

Why industrial companies struggle to turn data into decisions 

Alind Saxena, Executive Director and President for Strategic Initiatives and Growth Markets at LTTS, described the venture as an outcomes-driven collaboration rather than a conventional technology arrangement. “Industrial enterprises are sitting on decades of operational and engineering data that holds the key to improving performance, sustainability and competitiveness. Yet many organisations still struggle to convert this data into meaningful operational decisions,” Saxena said.

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About LTTS and Databricks

LTTS is a listed subsidiary of Larsen and Toubro and reported a headcount of over 23,800 employees across 22 global design centres as of March 2026. Its client base includes 69 Fortune 500 companies. Databricks, headquartered in San Francisco, has positioned itself in recent years as a primary infrastructure layer for enterprise AI and data applications, as per the filing.