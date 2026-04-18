HDFC Bank reported a 9.1 percent YoY profit growth in the fourth quarter of FY26. The bank posted a profit of Rs 19,221 crore in Q4 FY26, compared to a profit of Rs 17,616 crore in Q4 FY25.

HDFC Bank’s Net Interest Income (NII) in the quarter grew by 3.2 percent YoY. Its NII in Q4 FY26 stood at Rs 33,000 crore. The bank had reported NII of Rs 32,000 crore in the corresponding quarter of the last fiscal year.

HDFC Bank’s total income in the March quarter of FY26 stood at Rs 89,808 crore, growing by 0.36 percent on a yearly basis, as its total income in Q4 FY25 was Rs 89,487 crore.

HDFC Bank’s Net NPA ratio was 0.38 percent on March 31, 2026.

HDFC Bank declares dividend

HDFC Bank has declared a final dividend of Rs 13 for FY26. Earlier, the bank had given an interim dividend of Rs 2.5 per equity share in August 2025.

“With this, the total dividend for the year ended March 31, 2026 would be ₹ 15.50 per equity share of ₹ 1 each for the year ended March 31, 2026. The record date for determining the eligibility of members entitled to receive the said dividend shall be Friday, June 19, 2026.”, the bank said in an exchange disclosure.

HDFC balance sheet in Q4

HDFC Bank’s total balance sheet size as of March 31, 2026, was Rs 43.6 lakh crore as against Rs 39.1 lakh crore as of March 31, 2025. The Bank’s average deposits were Rs 28.5 lakh crore for the March 2026 quarter, a growth of 12.8 percent over Rs 25.2 lakh crore for the March 2025 quarter, and 3.6 percent over Rs 27.5 lakh crore for the December 2025 quarter.

At the end of the March quarter, the Bank’s distribution network was at 9,689 branches and 21,172 ATMs across 4,175 cities, as against 9,455 branches and 21,139 ATMs across 4,150 cities as of March 31, 2025.