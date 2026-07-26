Fresh off a seven-wicket win in the series opener, India made light work of Zimbabwe again at the Harare Sports Club on July 25 (Saturday), posting 219/5 before bowling the hosts out for 129 to seal the series 2-0 with a game to spare. It was also a statement outing for new captain Shreyas Iyer, who led India to a first series win of his captaincy after a difficult recent stretch in Ireland and England. Here are three things that made the difference.

1. Ishan Kishan and Tilak Varma’s Middle-Order Assault After being put in to bat, India found themselves in early trouble at 29/2 within three overs after losing opener Abhishek Sharma and young prodigy Vaibhav Sooryavanshi. However, the tourists quickly wrested control back through a textbook middle-order recovery: The Stabilizing Stand: Ishan Kishan first added 66 runs for the third wicket alongside captain Shreyas Iyer (25 off 20) to steady the innings.

The Acceleration Phase: Kishan then launched a devastating counter-attack, smashing 81 off 44 balls (9 fours, 2 sixes), accelerating from a 31-ball fifty to add his final 31 runs off just 13 deliveries.

Tilak’s Finishing Kick: Operating in tandem with Kishan in a 94-run stand, Tilak Varma tore into the Zimbabwean attack with an unbeaten 60 off 29 balls. His 23-ball half-century and power hitting at the death lifted India to a towering 219/5, amassing 61 runs off the final five overs. ALSO READ Is Neeraj Chopra fully fit for CWG 2026? India’s chief athletics coach provides update 2. A Lethal, Multi-Pronged Bowling Performance Chasing 220, Zimbabwe never found momentum as India’s bowling unit consistently chipped away at the top and middle order: Early Breakthroughs: Yash Thakur (2/30) broke Zimbabwe’s aggressive opening push by removing Brian Bennett (32) on his T20I debut, while Prince Yadav (2/10) delivered a double blow, removing Ben Curran and getting Zimbabwean skipper Sikandar Raza caught behind for a duck.

Abhishek Sharma’s Spin Trap: Operating with his part-time left-arm spin, Abhishek turned the screws on the lower order, finishing as the pick of the bowlers with figures of 3/17.

Total Defense: Seven different Indian bowlers earned a wicket on the card as Zimbabwe were bundled out for 129 in 17.5 overs. 3. Shreyas Iyer’s Calm Leadership & Adaptability The 90-run triumph officially handed Shreyas Iyer his maiden T20I series win as India captain, bouncing back from earlier away tours in Ireland and England: Anchor Role: Iyer played a mature, stabilizing knock of 25 when India were under early pressure, allowing Kishan the freedom to express himself.

In-Game Adjustment: When pacer Prince Yadav walked off mid-over with a suspected hamstring strain, Iyer managed his bowling resources seamlessly, using Shivam Dube to complete the over and clean up the middle order, before deploying Abhishek Sharma to close out the tail. ALSO READ Gautam Gambhir’s support staff to be sacked? BCCI review after England, Ireland failures to decide futures Match Summary Snapshot India: 219/5 in 20.0 overs (Ishan Kishan 81, Tilak Varma 60*; Brian Bennett 1/22)

Zimbabwe: 129 all out in 17.5 overs (Brian Bennett 32; Abhishek Sharma 3/17, Prince Yadav 2/10)

Result: India won by 90 runs (Lead 3-match series 2-0)