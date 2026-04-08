Titan Company’s shares jumped 5.7% to hit a new 52-week high of Rs 4,472.50 on the National Stock Exchange, after it posted a strong Q4 provisional business update. The company reported a 46% year-on-year (YoY) growth in its consumer businesses for Q4FY26. The Jewellery division continues to be the standout performer in the portfolio, achieving 46% YoY growth.

Although gold prices experienced a steep rise, the segment still managed high-single-digit growth in buyers, ending a three-quarter period of stagnant performance. The surge in the gold coin category was remarkable, with sales nearly tripling. The “like-to-like” secondary growth across all jewellery formats reached around 48%.

Titan: Watch and Wearables

The Tata Group firm informed exchanges in a provisional update that the Watches and Wearables division saw a mixed quarter. Despite a 16% increase in analogue watches, driven by trends toward premium products and brands such as Titan and Sonata, the Smart Watches category experienced a significant decline of 53% YoY.

On the other hand, EyeCare sustained a consistent growth rate of 16%, while Emerging Businesses like Fragrances and Women’s Bags (Irth) increased by 30% and 47%, respectively.

Titan: International business

Internationally, Titan’s presence surged, achieving a 156% YoY growth, primarily driven by the inclusion of the Damas Jewellery network, which expanded Titan’s reach by 127 stores.

However, the company noted that significant disruptions took place in the GCC region in March due to the turmoil in West Asia.

Titan share price performance

The share price of Titan surged 4% in the last five trading days. The stock has risen 1.9% in the last one month and 19% in the past six months. Titan’s stock price has given a return of 36% over the previous 12 months.

Titan Q3FY26

The company posted 61% YoY growth in its consolidated net profit at Rs 1,684 crore in Q3FY26, while total income rose 40% YoY to Rs 24,592 crore. On the operating front, EBIT for the quarter (excluding exceptional items) increased 63% YoY to Rs 2,657 crore. Margins improved 155 basis points to 10.8%.

Tanishq, Mia, and Zoya’s business (combined) rose 40% to Rs 19,921 crore, while Caratlane recorded 42% growth to reach Rs 1,537 crore.