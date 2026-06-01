The global markets trade on a higher note as investors across the globe monitor the US and Iran situation. Following this, the GIFT Nifty is indicating a flat start, up 10 points or 0.04% to trade at 23,696.

Earlier on Friday, the NSE Nifty 50 closed the session 359 points or 1.50% lower at 23,548, while the BSE Sensex fell 1,092 points or 1.44% to close at 74,775.

Key global and domestic cues to know on June 01, 2026

Asian Markets

Asia-Pacific markets opened mixed on Monday as investors monitored lingering uncertainty around US-Iran negotiations after President Donald Trump said he was in “no hurry” to strike a deal to end the conflict. However, South Korea stocks hit a fresh record high as Kospi jumped 1.31%, led by a rally in Samsung, while the small-cap Kosdaq was down 1.58%. Japan’s Nikkei 225 rose 0.17%, while the Topix declined 0.3%. Futures for the Hang Seng index stood at 25,098, lower than the index’s last close of 25,182.

US markets

The futures tied to the US equity benchmarks remained little changed. Dow Jones Industrial Average futures inched down 30 points. S&P 500 futures and Nasdaq-100 futures both remained flat.

Crude oil

West Texas Intermediate (WTI) crude futures rose about 2.9% to $89.90 per barrel. On the other hand, Brent crude futures traded 1.12% higher at $93.08 this morning. On COMEX, crude prices dropped 1.28% to trade at $87.76 a barrel.

Gold rate today

The rate for 24-carat gold today is Rs 1,56,530 per 10 grams. The price of gold has fallen by 0.57% from yesterday. The 24 kt gold rate today in Delhi is Rs 1,56,260 per 10 grams. The 18-carat gold price today in India is Rs 1,17,397. The 24-carat gold rate in Dubai today is Rs 1,49,590. On COMEX, the precious metal was trading at a price of Rs 4,569.90 an ounce, up 0.83%.

Silver rate today

In India, the silver rate fell 0.97% to Rs 2.67 lakh per kilogram. On COMEX, Silver prices traded 0.43% lower at $75.58 per troy ounce. Silver had surged to record highs in January amid geopolitical tensions and economic uncertainty, with heavy speculative buying pushing prices higher, but soon faced volatility.

FII, DII data

Foreign institutional investors (FIIs) were the net sellers of shares worth Rs 21,105.86 crore. On the other hand, the Domestic institutional investors (DIIs) were the net buyers of shares worth Rs 16,764.14 crore on May 29, 2026, according to the provisional data available on the NSE.

US dollar

The US Dollar Index (DXY), which measures the dollar’s value against a basket of six foreign currencies, was trading up 0.13% at 99.04. The index evaluates the strength or weakness of the US dollar in comparison to major currencies. The basket contains currencies such as the British Pound, Euro, Swedish Krona, Japanese Yen, Swiss Franc, etc. The rupee appreciated 0.70% to close at 95.03 to the dollar on May 29.

Top sectors in Friday’s trade

The Electronics sector stocks rose the most in Friday’s trade, rising 1.13% in the market capitalisation. Further, AMC stocks were followed by the Packaging sector stocks, which were further followed by the Data Centre sector stocks. However, the Fertiliser sector stocks fell the most, declining 3.66%.