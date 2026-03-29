BSEB Bihar Board 10th Result 2026 Today: The Bihar School Examination Board will declare the class 10th results today, March 29 at 1:15 pm. The result will be made available online on the official website, results.biharboardonline.com. Once announced, students can check their scores by entering their roll number and roll code.

Students should keep their admit cards handy so they can quickly log in and view their results. The online marksheet will display subject-wise marks, total score, and pass status. After checking the result, students are advised to download or print the scorecard and keep it safely until they receive the official marksheet from their respective schools. 

BSEB 10th Result 2026: Steps to check results online

Step 1. Visit the official website.results.biharboardonline.com

Step 2. On the homepage, students will find a link for the Bihar Class 10th result – click on the given link.

Step 3. Students will be redirected to a result login page where login details such as roll code, roll number and security captcha must be entered.

Step 4. Once done, candidates need to click on the submit button.

Step 5. With this, candidates will be able to check their results on the official website of BSEB. 

BSEB 10th Result 2026: Passing marks

To pass the Bihar Board Class 10 exams, students must score at least 30% marks in each subject and meet the overall passing requirement. This means they need a minimum total of 150 marks to clear the exam. Only students who achieve the required passing marks in the Class 10 exam conducted by the Bihar School Examination Board will be eligible to take admission to Class 11.

BSEB 10th Result 2026: Details required to access result

Students can check their Class 10 Bihar board exam result 2026 online. They need to enter login details like Roll Number, Roll Code, and Captcha.

After submitting the details, the result will appear on the screen, showing subject-wise marks, total score, and qualifying status.