The new company registrations touched a record monthly high in December 2025 with a total number of 26,631 firms incorporated during the month, latest data from the ministry of corporate affairs (MCA) showed. With an average of 859 incorporations per day, December also recorded the biggest year-on-year growth (111.6%) in fresh registrations. The high growth signifies that India’s corporate base continues to expand in both scale and speed.

As per MCA data, there are over 3 million registered companies nationwide out of which nearly 66.5% are active. The economic-activity wise classification showed that new companies registered are predominantly engaged in community, personal & social services (26%) followed by trading (17%), business services (16%) and manufacturing (15%).

Service Sector Dominance

Experts said that the sustained rise in company registrations carries significant macro-economic implications for India. “Beyond the headline numbers, it reflects growing entrepreneurial confidence that translates into fresh investment, capacity creation, and employment generation across sectors. Greater incorporation also signals deeper formalisation of economic activity, broadening the tax base, improving compliance, and strengthening fiscal stability. A larger corporate ecosystem further enhances access to institutional credit, venture capital, and foreign investment, reinforcing financial depth and long-term growth prospects,” said Vishwas Panjiar, founder of SVAS Business Advisors.

Policy Tailwinds

Keeping in view the ease of doing business, the government has also undertaken a bunch of structural reforms to boost the sentiments, including digitised incorporations through the simplified proforma for incorporating a company electronically (SPICe) framework, compliance rationalisation, and flagship initiatives such as Startup India and PLI schemes. “The Union Budget 2025 extension of Section 80-IAC benefits, Jan Vishwas 2.0, enhanced MSME credit frameworks, GST simplification, liberalised FDI norms, and proactive state reforms have collectively reduced entry barriers and strengthened investor confidence, positioning India as a stable and policy-supported destination for enterprise growth,” said a company law expert.

The state-wise analysis of new registrations showed that Maharashtra accounted for 16% (or 4,390) of total fresh registrations followed by Uttar Pradesh with 11%, and Delhi, Telangana and Karnataka at around 8% each. On an annual basis, the new registrations in 2025 were 34.5% higher than the previous year.

As per MCA bulletin, the number of active limited limited partnerships (LLPs) stood at 0.45 million in October-December 2025 quarter, up 21.8% over the corresponding period last year. Latest trends in new LLP registrations for the October-December 2025 period showed that services sector continues to account for maximum registrations with 74.6% LLPs followed by industry and agriculture sectors accounting for 23.7% and 1.7%, respectively.