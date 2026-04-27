Go to Live Updates

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi is heading to Russia and is expected to meet President Vladimir Putin on Monday to discuss the status of ongoing negotiations, according to state media. His trip comes after weekend visits to Pakistan and Oman, where he met key mediators.

Here are the latest developments as of April 27:

  1. Trump said negotiations would continue over phone calls after Iran declined direct talks with American negotiators amid tensions surrounding the Strait of Hormuz.
  2. The fragile ceasefire in Lebanon is facing strain as Israel and Hezbollah have stepped up attacks on each other, despite a US-brokered extension that was meant to pause fighting for another three weeks.
  3. US President Donald Trump canceled his envoys’ planned Pakistan visit, saying Iran failed to make a satisfactory peace offer.
  4. Iran’s President Masoud Pezeshkian told Pakistan PM Shehbaz Sharif that Tehran will not negotiate with the US under threats, pressure, or siege.
  5. Saudi and Qatari officials held talks to help de-escalate US-Iran tensions amid fears of renewed conflict.
  6. Brent crude oil is currently trading at $107.82 per barrel (as of April 27, 2026).
  7. Iran said it will not allow a return to pre-war conditions in the key Strait of Hormuz waterway.
  8. Experts have pushed back on Donald Trump’s claim that Iran’s oil lines could explode within three days due to blocked exports, calling the statement exaggerated. Analysts say countries typically cut production and store oil when exports stall, rather than face catastrophic pipeline blasts.
BenchmarkCurrent PriceChange% Change
Brent Crude$107.82+$2.49+2.37%
WTI Crude$96.63+$2.23+2.36%

Live Updates
05:54 (IST) 27 Apr 2026

Oil prices surge

Brent crude jumped to $107.55 a barrel, while WTI climbed to $96.42 amid supply concerns.

05:49 (IST) 27 Apr 2026

Trump pushes phone diplomacy

Trump said talks can continue remotely, saying Iran can “come to us, or they can call us.” Iran signaled the key waterway will not return to its previous state, raising fears over global oil flows.

05:49 (IST) 27 Apr 2026

Iran rejects pressure tactics

Iranian President Masoud Pezeshkian said Tehran will not negotiate with the US under threats, sanctions, or siege.

05:49 (IST) 27 Apr 2026

US-Iran peace talks stall

Donald Trump canceled a planned envoy visit to Pakistan, saying Iran failed to make a satisfactory peace proposal.

05:49 (IST) 27 Apr 2026

Iran FM heads to Russia

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi is expected to meet Russian President Vladimir Putin in St Petersburg after diplomatic visits to Pakistan and Oman.