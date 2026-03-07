As the world celebrates Holi in 2026, a heartwarming video from the United States has captured the internet’s attention. The clip, shared by an Indian national living in the US on the social media platform X (formerly Twitter), shows schoolchildren joyfully celebrating the festival by throwing coloured powder at each other on school grounds.

In the caption accompanying the video, the user highlighted the beauty of Indian festivals. “Holi celebrations in American school. Our festivals are so beautiful, vibrant and joyous that everyone loves to participate as it fosters love and togetherness,” the user wrote. The post quickly gained traction online, drawing more than 10,000 likes and numerous comments from people across different backgrounds.

The video captures a lively scene where children can be seen laughing, running and tossing bright gulal into the air, reflecting the playful and festive spirit associated with Holi. 

Watch video –

Traditionally celebrated in India and Nepal, Holi marks the arrival of spring and symbolises renewal, joy and the victory of good over evil. The festival is deeply rooted in Hindu traditions but has increasingly become a cultural celebration embraced by people from diverse communities around the world.

Netizens praise cultural exchange

Many users responding to the post praised the spread of Indian culture and festivals globally. Several comments described the video as a beautiful example of cultural exchange, noting how festivals like Holi encourage inclusivity and help children learn about traditions from different parts of the world.

“Holi is so nice and joyful festival. Just love it. Can’t miss any holi celebration even when I am not in India,” a user wrote.

Some raise safety, environmental concerns

At the same time, some replies raised concerns about safety and environmental issues related to the use of synthetic colours during such events. Critics pointed out that certain artificial dyes can cause skin irritation or harm the environment if not handled properly, suggesting that organisers should promote eco-friendly colours in public celebrations.

Holi has steadily gained popularity in the United States over the past decade, largely due to the growing influence of the Indian diaspora and increased interest in multicultural celebrations. Universities and schools across the country have begun organising Holi-themed events, colour runs and cultural programs that introduce students to the festival’s traditions and meaning.

