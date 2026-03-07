IND vs NZ Final: Hotel tariffs, airfares soar in Ahmedabad

Business 18 min ago

The T20 World Cup final between India and New Zealand at the Narendra Modi Stadium has caused a surge in hotel tariffs and airfares in Ahmedabad. With a capacity of 132,000, the match has driven ticket prices up to Rs 71,980. Hotel rooms that usually cost Rs 4,000 are now being sold for over Rs 1 lakh. Airfares have also increased by 50-75%.