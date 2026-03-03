Apple has temporarily suspended operations at its corporate offices and all five retail stores in the United Arab Emirates (UAE) as a precautionary measure, especially after a sharp escalation in regional conflicts over the weekend. The operation closures align with updated guidance from the UAE Ministry of Human Resources and Emiratisation, which urged private-sector companies to minimise employee presence in open areas, except for essential roles. The UAE administration also urged firms to shift to remote working wherever possible.

The temporary shutdown began on Saturday, February 28, 2026, at 3:00 PM local time, affecting key Apple Store locations across the country:

– Abu Dhabi: Apple Al Maryah Island and Apple Yas Mall

– Dubai: Apple Dubai Mall and Apple Mall of the Emirates

– Al Ain: Apple Al Jimi Mall

Apple’s website indicates the stores will remain closed through at least Tuesday, March 3, 2026. The duration of closures could be extended depending on developments in the security situation. Signs at the affected locations reportedly read “closed until further notice.” Corporate office staff have been advised to work remotely for non-essential roles.

Apple’s precautionary step in response to regional conflict

The decision follows heightened tensions in the Middle East, triggered by recent joint US and Israeli strikes on Iran and subsequent retaliatory actions. The UAE government advisory, issued as a safety precaution, reflects broader efforts by businesses in the region to prioritise employee and customer safety amid uncertainty. Apple has not issued a detailed public statement beyond implementing the closures in line with local directives.

Customers in the UAE can continue accessing Apple products and services through the official online store (apple.com/ae), Apple authorised resellers, and digital platforms like the App Store. In-store services, including Genius Bar support, device pickups, and hands-on experiences, are paused until reopening.

Impact of Iran-Israel conflict on Apple’s business

The move to close the retail stores and the offices in the UAE echoes similar precautionary steps taken by other multinational companies in the Gulf during periods of regional instability. Apple maintains a significant presence in the UAE, where its stores are popular tourist and local destinations, often located in high-profile malls. With hubs like Dubai and Abu Dhabi disrupted, Apple could take a hit in its overall income during the ongoing festive season.

Operations are expected to resume once UAE authorities confirm that normal working conditions can be safely restored.