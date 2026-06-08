The National Testing Agency (NTA) has issued the exam city intimation slip for the NEET UG 2026 re-examination. Candidates appearing for the re-test can now check the city allotted to them for the examination by visiting the official website, neet.nta.nic.in.

The national-level medical entrance re-examination is scheduled to be held on June 21, 2026, after the original NEET UG 2026 exam conducted on May 3 was cancelled following allegations of a paper leak. ALSO READ NTA plans major overhaul in question paper system after NEET-UG leak row – All you need to know As per the official notification, the re-examination will be conducted in pen-and-paper mode from 2 pm to 5:15 pm. The test will be held in 551 cities across India and 14 cities overseas. Candidates can access and download their city intimation slip by logging in with their application credentials. Websites to download NEET UG 2026 re-exam city slip Candidates can download the city intimation slip from the following websites: neet.nta.nic.in

nta.ac.in How to download NEET UG 2026 re-exam city intimation slip Step 1: Visit the official website at neet.nta.nic.in. Step 2: Click on the “NEET (UG) 2026 Re-Examination City Intimation Slip” link available on the homepage. Step 3: Enter your application number, date of birth and security pin. Step 4: Submit the details to log in to the candidate portal. Step 5: View the exam city intimation slip displayed on the screen. Step 6: Check the allotted exam city and download the slip for future reference. The NEET UG 2026 re-examination is being conducted following the cancellation of the earlier test. Union Education Minister Dharmendra Pradhan had announced that candidates would not be required to pay any additional fee for the re-test. Students were also given the option to choose their preferred examination city for the fresh examination. ALSO READ 95% of employers say classroom skilling fails to create job-ready talent: TeamLease Report NTA has clarified that the city intimation slip is not the admit card. The document only informs candidates about the city where their examination centre will be located, allowing them to plan travel and accommodation in advance. The admit card, which will include the exact examination centre address and other important instructions, will be released separately. NTA is expected to release the NEET UG 2026 admit card by June 14. The hall ticket will contain details of the examination centre, reporting time and other exam-day guidelines.