CG Chhattisgarh Class 10th, 12th Result 2026: The Chhattisgarh Board of Secondary Education (CGBSE) will declare the Class 10 and Class 12 results today, as confirmed by School Education Minister Gajendra Yadav. The CG Board results are scheduled to be released at 2:30 pm. Once announced, students can check and download their scorecards from the official websites – results.cg.nic.in or cgbse.nic.in.

To access the marksheet, students will need to enter their roll number and other required credentials carefully. After submission, the result will be displayed on the screen, which can be downloaded for future use.

The CGBSE Class 10 exams were conducted between February and March 2026. The High School Certificate (HSC) exams began with the Hindi paper on February 21 and concluded on March 13, 2026. All exams were held from 9 am to 12:15 pm.

Steps to check CG Board 10th, 12th Result 2026 online

-Go to the official websites – results.cg.nic.in or cgbse.nic.in

-Click on the ‘Exam Results 2026’ link under the ‘Students Corner’ section

-Select either the Class 10 or Class 12 result link on the homepage

-Choose the ‘Main Examination’ option

-Enter your required details and submit

-Your result will be displayed on the screen

-Download it and take a printout for future use

Along with individual scorecards, the board is also expected to release key statistics, including pass percentage, number of students who appeared, and overall performance trends for both classes.

The Class 12 Higher Secondary Certificate (HSC) exams were held from February 20 to March 18, 2026, starting with Geography and Physics papers and ending with Psychology. All exams were conducted in the same time slot of 9 am to 12:15 pm. However, the Hindi exam held on March 24, 2026, was later declared null and void following allegations of a paper leak. A re-examination was conducted on April 10, 2026, during the same time slot.

What was the pass percentage last year?

Looking at past trends, in 2025, the Class 10 results were announced on May 7, with a pass percentage of 76.53%. In 2024, the results were declared on May 9, and the pass percentage stood at 75.64%.

For Class 12, the 2025 results were also released on May 7, with an overall pass percentage of 81.87%. In 2024, the pass percentage was higher at 87.04%, while in 2023, it stood at 79.96%.