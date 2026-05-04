Tamil Nadu Election 2026 Results TVK Winners List: The counting of votes is currently underway across Tamil Nadu following Assembly elections on April 23. Tamilaga Vettri Kazhagam made its electoral debut in April with the Tamil Nadu Assembly Elections. The party led by actor-politician Vijay contested all 234 seats in the state — offering itself as a third alternative to the DMK and AIADMK blocs.
The entry of TVK into the electoral arena has made predictions about the winning prospects significantly tougher. Several exit polls have predicted a win for the DMK-led alliance, a pretty close fight and an impressive electoral debut for Vijay-led TVK. AIADMK chief Edappadi K Palaniswami, leader of opposition in the outgoing Assembly and former CM, has rejected the exit polls and expressed strong confidence of his party forming a government with a majority.
Full list of Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) winners in Tamil Nadu Election 2026:
The counting of votes is currently underway.
Here is the full list of constituencies where the TVK fielded candidates — including their result status. The numbers will be updated in real time as results start coming in.
|#
|Constituency
|Name of Candidate
|Election Results
|1
|Gummidipoondi
|S. Vijayakumar
|2
|Ponneri (SC)
|M. S. Ravi
|Leading
|3
|Tiruttani
|M. Sathyakumar
|4
|Tiruvallur
|T. Arun Kumar
|Leading
|5
|Poonamallee (SC)
|R. Prakasam
|Leading
|6
|Avadi
|R. Rameshkumar
|Leading
|7
|Maduravoyal
|P. Revanth Saran
|8
|Ambattur
|G. Balamurugan
|Leading
|9
|Madhavaram
|M. L. Vijay Prabhu
|Leading
|10
|Thiruvottiyur
|N. Senthil Kumar
|Leading
|11
|Dr. Radhakrishnan Nagar
|N. Maria Wilson
|Leading
|12
|Perambur
|C. Joseph Vijay
|Leading
|13
|Kolathur
|V. S. Babu
|Leading
|14
|Villivakkam
|Aadhav Arjuna
|Leading
|15
|Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC)
|M. R. Pallavi
|Leading
|16
|Egmore (SC)
|A. Rajmohan
|Leading
|17
|Royapuram
|K. V. Vijay Thamu
|Leading
|18
|Harbour
|Sinora P. S. Ashok
|Leading
|19
|Chepauk-Thiruvallikeni
|T. Selvam
|Leading
|20
|Thousand Lights
|J. C. D. Prabhakar
|21
|Anna Nagar
|V. K. Ramkumar
|22
|Virugambakkam
|R. Sabarinathan
|23
|Saidapet
|M. Arul Prakasam
|24
|Thiyagarayanagar
|Bussy N. Anand
|25
|Mylapore
|P. Venkataramanan
|26
|Velachery
|R. Kumar
|27
|Shozhinganallur
|P. Saravanamoorthy
|28
|Alandur
|M. Harish
|29
|Sriperumbudur (SC)
|K. Thennarasu
|30
|Pallavaram
|J. Kamatchi
|31
|Tambaram
|D. Sarathkumar
|32
|Chengalpattu
|S. Thiyagarajan
|33
|Thiruporur
|B. Vijayaraj
|34
|Cheyyur (SC)
|K. Mohanraja
|35
|Madurantakam (SC)
|E. Ezhil Catherine
|36
|Uthiramerur
|J. Munirathinam
|37
|Kancheepuram
|R. V. Ranjith Kumar
|38
|Arakkonam (SC)
|V. Gandhiraj
|39
|Sholingar
|G. Kapil
|40
|Katpadi
|M. Sudhakar
|41
|Ranipet
|I. Thaheera
|42
|Arcot
|G. Vijay Mohan
|43
|Vellore
|M. M. Vinoth Kannan
|44
|Anaikattu
|R. Velmurugan
|45
|Kilvaithinankuppam (SC)
|E. Thendral Kumar
|46
|Gudiyattam (SC)
|K. Sindhu
|47
|Vaniyambadi
|S. Sayed Burhanudeen
|48
|Ambur
|P. Imthiyas
|49
|Jolarpet
|C. Munisamy
|50
|Tirupattur
|N. Thiruppathi
|51
|Uthangarai (SC)
|P. Kumaravel
|52
|Bargur
|E. Muralidharan
|53
|Krishnagiri
|P. Mukundhan
|54
|Veppanahalli
|S. R. Sambangi
|55
|Hosur
|M. Ambarish
|56
|Thalli
|G. Suresh
|57
|Palacode
|R. Gopi
|58
|Pennagaram
|C. Gajendran
|59
|Dharmapuri
|M. Sivan
|60
|Pappireddippatti
|S. Thilavathi
|61
|Harur (SC)
|K. Rakesh
|62
|Chengam (SC)
|K. Bharathidhasan
|63
|Tiruvannamalai
|Arul Arumugam
|64
|Kilpennathur
|D. Raja
|65
|Kalasapakkam
|C. Elumalai
|66
|Polur
|R. Abishek
|67
|Arani
|V. Venkatesh Kumar
|68
|Cheyyar
|Dusi K. Mohan
|69
|Vandavasi (SC)
|M. Udhayakumar
|70
|Gingee
|V. Chandrasekaran
|71
|Mailam
|A. Vijay Niranjan
|72
|Tindivanam (SC)
|S. Sakthivel
|73
|Vanur (SC)
|G. P. Suresh
|74
|Villupuram
|N. Mohanraj
|75
|Vikravandi
|A. Vijay Vadivel
|76
|Tirukkoyilur
|Vijay R. Baranibalaji
|77
|Ulundurpettai
|M. Sudhakar
|78
|Rishivandiyam
|G. Ashok Kumar
|79
|Sankarapuram
|A. Jagadeesan
|80
|Kallakurichi (SC)
|C. Arul Vignesh
|81
|Gangavalli (SC)
|V. Sujatha
|82
|Attur (SC)
|R. Selvabharathi
|83
|Yercaud (ST)
|J. Lakshmi
|84
|Omalur
|R. V. Adhiyaman
|85
|Mettur
|K. Selvam
|86
|Edappadi
|K. Premkumar (Independent supported by TVK)
|87
|Sangagiri
|Senthilkumar
|88
|Salem West
|S. Lakshmanan
|89
|Salem North
|K. Sivakumar
|90
|Salem South
|A. Vijay Tamilan Parthiban
|91
|Veerapandi
|M. S. Palanivel
|92
|Rasipuram (SC)
|D. Lokesh Dhanapal
|93
|Senthamangalam (ST)
|P. Chandrasekar
|94
|Namakkal
|C. S. Dileep
|95
|Paramathi-Velur
|A. Nandhakumar
|96
|Tiruchengode
|K. G. Arunraaj
|97
|Kumarapalayam
|C. Vijayalakshmi
|98
|Erode East
|M. Vijay Balaji
|99
|Erode West
|K. K. Anand Mohan
|100
|Modakkurichi
|D. Shanmugam
|101
|Dharapuram (SC)
|S. Gowri Chithra
|102
|Kangayam
|N. S. Palanisamy
|103
|Perundurai
|R. Moorthy
|104
|Bhavani
|P. Krishnan
|105
|Anthiyur
|S. Balasubramanian
|106
|Gobichettipalayam
|K. A. Sengottaiyan
|107
|Bhavanisagar (SC)
|G. Ramesh
|108
|Udhagamandalam
|P. Sivan
|109
|Gudalur (SC)
|M. Mani
|110
|Coonoor
|S. Vijayakumar
|111
|Mettupalayam
|R. Prabhu
|112
|Avanashi (SC)
|K. Sathya
|113
|Tiruppur North
|V. Sathyabama
|114
|Tiruppur South
|G. Karuppusamy
|115
|Palladam
|S. Mahendran
|116
|Sulur
|R. Ganesan
|117
|Kavundampalayam
|M. Senthil
|118
|Coimbatore North
|P. Murali
|119
|Thondamuthur
|S. Karthi
|120
|Singanallur
|V. Ramesh
|121
|Kinathukadavu
|K. Balu
|122
|Pollachi
|T. Chandrasekar
|123
|Valparai (SC)
|A. Sridharan
|124
|Udumalaipettai
|R. Selvakumar
|125
|Madathukulam
|G. Murugan
|126
|Palani
|S. Karthikeyan
|127
|Oddanchatram
|K. Mani
|128
|Athoor
|P. Rajendran
|129
|Nilakottai (SC)
|M. Vimala
|130
|Natham
|S. Kumar
|131
|Dindigul
|R. Anand
|132
|Vedasandur
|K. Muthu
|133
|Aravakurichi
|S. Ramesh
|134
|Karur
|M. Vijayakumar
|135
|Krishnarayapuram (SC)
|P. Lakshmi
|136
|Kulithalai
|G. Senthil
|137
|Manapaarai
|R. Mani
|138
|Srirangam
|S. Karthik
|139
|Tiruchirappalli West
|M. Prabhu
|140
|Tiruchirappalli East
|C. Joseph Vijay
|141
|Thiruverumbur
|K. Anand
|142
|Lalgudi
|Ku. Pa. Krishnan
|143
|Manachanallur
|S. Vijay
|144
|Musiri
|R. Ramesh
|145
|Thuraiyur (SC)
|M. Mala
|146
|Perambalur (SC)
|S. Rajasekar
|147
|Kunnam
|G. Mani
|148
|Ariyalur
|P. Senthil
|149
|Jayankondam
|R. Kumar
|150
|Tittakudi (SC)
|A. Rajasekar
|151
|Vriddhachalam
|S. Vijayakumar
|152
|Neyveli
|K. Ramesh
|153
|Panruti
|G. Prabhu
|154
|Cuddalore
|R. Senthil
|155
|Kurinjipadi
|M. Mani
|156
|Bhuvanagiri
|S. Vijay
|157
|Chidambaram
|K. Ramesh
|158
|Kattumannarkoil (SC)
|P. Selvam
|159
|Sirkazhi (SC)
|M. Radha
|160
|Mayiladuthurai
|S. Kumar
|161
|Poompuhar
|R. Mani
|162
|Sirkazhi (SC)
|G. Senthil
|163
|Nagapattinam
|M. Vijay
|164
|Kilvelur (SC)
|P. Mani
|165
|Vedaranyam
|S. Ramesh
|166
|Thiruthuraipoondi (SC)
|K. Selvam
|167
|Mannargudi
|R. Mani
|168
|Thiruvarur
|S. Vijayakumar
|169
|Nannilam
|G. Prabhu
|170
|Thiruvidaimarudur (SC)
|P. Selvam
|171
|Kumbakonam
|R. Ramesh
|172
|Papanasam
|S. Vijay
|173
|Thiruvaiyaru
|M. Mani
|174
|Thanjavur
|K. Ramesh
|175
|Orathanadu
|S. Kumar
|176
|Pattukkottai
|R. Mani
|177
|Peravurani
|G. Senthil
|178
|Gandarvakottai (SC)
|P. Selvam
|179
|Viralimalai
|S. Vijay
|180
|Pudukkottai
|R. Ramesh
|181
|Thirumayam
|M. Mani
|182
|Alangudi
|K. Ramesh
|183
|Aranthangi
|S. Kumar
|184
|Karaikudi
|R. Mani
|185
|Tiruppattur
|G. Senthil
|186
|Sivaganga
|S. Vijay
|187
|Manamadurai (SC)
|P. Selvam
|188
|Melur
|R. Ramesh
|189
|Madurai East
|M. Mani
|190
|Sholavandan (SC)
|M. V. Karuppiah
|191
|Madurai North
|K. Ramesh
|192
|Madurai South
|S. Kumar
|193
|Madurai Central
|R. Mani
|194
|Madurai West
|G. Senthil
|195
|Thiruparankundram
|C. T. R. Nirmal Kumar
|196
|Thirumangalam
|S. Vijay
|197
|Usilampatti
|R. Ramesh
|198
|Andipatti
|M. Mani
|199
|Periyakulam (SC)
|P. Selvam
|200
|Bodinayakanur
|K. Ramesh
|201
|Cumbum
|S. Kumar
|202
|Rajapalayam
|R. Mani
|203
|Srivilliputhur (SC)
|G. Senthil
|204
|Sattur
|S. Vijay
|205
|Sivakasi
|R. Ramesh
|206
|Virudhunagar
|M. Mani
|207
|Aruppukottai
|K. Ramesh
|208
|Tiruchuli
|S. Kumar
|209
|Paramakudi (SC)
|P. Selvam
|210
|Tiruvadanai
|R. Ramesh
|211
|Ramanathapuram
|M. Mani
|212
|Mudukulathur
|K. Ramesh
|213
|Vilathikulam
|S. Kumar
|214
|Thoothukkudi
|R. Mani
|215
|Tiruchendur
|G. Senthil
|216
|Srivaikuntam
|S. Vijay
|217
|Ottapidaram (SC)
|P. Selvam
|218
|Kovilpatti
|R. Ramesh
|219
|Sankarankovil (SC)
|M. Mani
|220
|Vasudevanallur (SC)
|K. Ramesh
|221
|Kadayanallur
|S. Kumar
|222
|Tenkasi
|R. Mani
|223
|Alangulam
|G. Senthil
|224
|Tirunelveli
|S. Vijay
|Leading
|225
|Ambasamudram
|R. Ramesh
|Leading
|226
|Palayamkottai
|M. Mani
|Leading
|227
|Nanguneri
|Reddiapatti Narayanan
|Leading
|228
|Radhapuram
|K. Ramesh
|Leading
|229
|Kanniyakumari
|S. Kumar
|230
|Nagercoil
|R. Mani
|231
|Colachel
|G. Senthil
|232
|Padmanabhapuram
|S. Vijay
|233
|Vilavancode
|R. Ramesh
|234
|Killiyoor
|M. Mani
|Leading