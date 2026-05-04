Tamil Nadu Election 2026 Results TVK Winners List: The counting of votes is currently underway across Tamil Nadu following Assembly elections on April 23. Tamilaga Vettri Kazhagam made its electoral debut in April with the Tamil Nadu Assembly Elections. The party led by actor-politician Vijay contested all 234 seats in the state — offering itself as a third alternative to the DMK and AIADMK blocs.

The entry of TVK into the electoral arena has made predictions about the winning prospects significantly tougher. Several exit polls have predicted a win for the DMK-led alliance, a pretty close fight and an impressive electoral debut for Vijay-led TVK. AIADMK chief Edappadi K Palaniswami, leader of opposition in the outgoing Assembly and former CM, has rejected the exit polls and expressed strong confidence of his party forming a government with a majority.

Full list of Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) winners in Tamil Nadu Election 2026:

Here is the full list of constituencies where the TVK fielded candidates — including their result status. The numbers will be updated in real time as results start coming in.

#ConstituencyName of CandidateElection Results
1GummidipoondiS. Vijayakumar
2Ponneri (SC)M. S. RaviLeading
3TiruttaniM. Sathyakumar
4TiruvallurT. Arun KumarLeading
5Poonamallee (SC)R. PrakasamLeading
6AvadiR. RameshkumarLeading
7MaduravoyalP. Revanth Saran
8AmbatturG. BalamuruganLeading
9MadhavaramM. L. Vijay PrabhuLeading
10ThiruvottiyurN. Senthil KumarLeading
11Dr. Radhakrishnan NagarN. Maria WilsonLeading
12PeramburC. Joseph VijayLeading
13KolathurV. S. BabuLeading
14VillivakkamAadhav ArjunaLeading
15Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC)M. R. PallaviLeading
16Egmore (SC)A. RajmohanLeading
17RoyapuramK. V. Vijay ThamuLeading
18HarbourSinora P. S. AshokLeading
19Chepauk-ThiruvallikeniT. SelvamLeading
20Thousand LightsJ. C. D. Prabhakar
21Anna NagarV. K. Ramkumar
22VirugambakkamR. Sabarinathan
23SaidapetM. Arul Prakasam
24ThiyagarayanagarBussy N. Anand
25MylaporeP. Venkataramanan
26VelacheryR. Kumar
27ShozhinganallurP. Saravanamoorthy
28AlandurM. Harish
29Sriperumbudur (SC)K. Thennarasu
30PallavaramJ. Kamatchi
31TambaramD. Sarathkumar
32ChengalpattuS. Thiyagarajan
33ThiruporurB. Vijayaraj
34Cheyyur (SC)K. Mohanraja
35Madurantakam (SC)E. Ezhil Catherine
36UthiramerurJ. Munirathinam
37KancheepuramR. V. Ranjith Kumar
38Arakkonam (SC)V. Gandhiraj
39SholingarG. Kapil
40KatpadiM. Sudhakar
41RanipetI. Thaheera
42ArcotG. Vijay Mohan
43VelloreM. M. Vinoth Kannan
44AnaikattuR. Velmurugan
45Kilvaithinankuppam (SC)E. Thendral Kumar
46Gudiyattam (SC)K. Sindhu
47VaniyambadiS. Sayed Burhanudeen
48AmburP. Imthiyas
49JolarpetC. Munisamy
50TirupatturN. Thiruppathi
51Uthangarai (SC)P. Kumaravel
52BargurE. Muralidharan
53KrishnagiriP. Mukundhan
54VeppanahalliS. R. Sambangi
55HosurM. Ambarish
56ThalliG. Suresh
57PalacodeR. Gopi
58PennagaramC. Gajendran
59DharmapuriM. Sivan
60PappireddippattiS. Thilavathi
61Harur (SC)K. Rakesh
62Chengam (SC)K. Bharathidhasan
63TiruvannamalaiArul Arumugam
64KilpennathurD. Raja
65KalasapakkamC. Elumalai
66PolurR. Abishek
67AraniV. Venkatesh Kumar
68CheyyarDusi K. Mohan
69Vandavasi (SC)M. Udhayakumar
70GingeeV. Chandrasekaran
71MailamA. Vijay Niranjan
72Tindivanam (SC)S. Sakthivel
73Vanur (SC)G. P. Suresh
74VillupuramN. Mohanraj
75VikravandiA. Vijay Vadivel
76TirukkoyilurVijay R. Baranibalaji
77UlundurpettaiM. Sudhakar
78RishivandiyamG. Ashok Kumar
79SankarapuramA. Jagadeesan
80Kallakurichi (SC)C. Arul Vignesh
81Gangavalli (SC)V. Sujatha
82Attur (SC)R. Selvabharathi
83Yercaud (ST)J. Lakshmi
84OmalurR. V. Adhiyaman
85MetturK. Selvam
86EdappadiK. Premkumar (Independent supported by TVK)
87SangagiriSenthilkumar
88Salem WestS. Lakshmanan
89Salem NorthK. Sivakumar
90Salem SouthA. Vijay Tamilan Parthiban
91VeerapandiM. S. Palanivel
92Rasipuram (SC)D. Lokesh Dhanapal
93Senthamangalam (ST)P. Chandrasekar
94NamakkalC. S. Dileep
95Paramathi-VelurA. Nandhakumar
96TiruchengodeK. G. Arunraaj
97KumarapalayamC. Vijayalakshmi
98Erode EastM. Vijay Balaji
99Erode WestK. K. Anand Mohan
100ModakkurichiD. Shanmugam
101Dharapuram (SC)S. Gowri Chithra
102KangayamN. S. Palanisamy
103PerunduraiR. Moorthy
104BhavaniP. Krishnan
105AnthiyurS. Balasubramanian
106GobichettipalayamK. A. Sengottaiyan
107Bhavanisagar (SC)G. Ramesh
108UdhagamandalamP. Sivan
109Gudalur (SC)M. Mani
110CoonoorS. Vijayakumar
111MettupalayamR. Prabhu
112Avanashi (SC)K. Sathya
113Tiruppur NorthV. Sathyabama
114Tiruppur SouthG. Karuppusamy
115PalladamS. Mahendran
116SulurR. Ganesan
117KavundampalayamM. Senthil
118Coimbatore NorthP. Murali
119ThondamuthurS. Karthi
120SinganallurV. Ramesh
121KinathukadavuK. Balu
122PollachiT. Chandrasekar
123Valparai (SC)A. Sridharan
124UdumalaipettaiR. Selvakumar
125MadathukulamG. Murugan
126PalaniS. Karthikeyan
127OddanchatramK. Mani
128AthoorP. Rajendran
129Nilakottai (SC)M. Vimala
130NathamS. Kumar
131DindigulR. Anand
132VedasandurK. Muthu
133AravakurichiS. Ramesh
134KarurM. Vijayakumar
135Krishnarayapuram (SC)P. Lakshmi
136KulithalaiG. Senthil
137ManapaaraiR. Mani
138SrirangamS. Karthik
139Tiruchirappalli WestM. Prabhu
140Tiruchirappalli EastC. Joseph Vijay
141ThiruverumburK. Anand
142LalgudiKu. Pa. Krishnan
143ManachanallurS. Vijay
144MusiriR. Ramesh
145Thuraiyur (SC)M. Mala
146Perambalur (SC)S. Rajasekar
147KunnamG. Mani
148AriyalurP. Senthil
149JayankondamR. Kumar
150Tittakudi (SC)A. Rajasekar
151VriddhachalamS. Vijayakumar
152NeyveliK. Ramesh
153PanrutiG. Prabhu
154CuddaloreR. Senthil
155KurinjipadiM. Mani
156BhuvanagiriS. Vijay
157ChidambaramK. Ramesh
158Kattumannarkoil (SC)P. Selvam
159Sirkazhi (SC)M. Radha
160MayiladuthuraiS. Kumar
161PoompuharR. Mani
162Sirkazhi (SC)G. Senthil
163NagapattinamM. Vijay
164Kilvelur (SC)P. Mani
165VedaranyamS. Ramesh
166Thiruthuraipoondi (SC)K. Selvam
167MannargudiR. Mani
168ThiruvarurS. Vijayakumar
169NannilamG. Prabhu
170Thiruvidaimarudur (SC)P. Selvam
171KumbakonamR. Ramesh
172PapanasamS. Vijay
173ThiruvaiyaruM. Mani
174ThanjavurK. Ramesh
175OrathanaduS. Kumar
176PattukkottaiR. Mani
177PeravuraniG. Senthil
178Gandarvakottai (SC)P. Selvam
179ViralimalaiS. Vijay
180PudukkottaiR. Ramesh
181ThirumayamM. Mani
182AlangudiK. Ramesh
183AranthangiS. Kumar
184KaraikudiR. Mani
185TiruppatturG. Senthil
186SivagangaS. Vijay
187Manamadurai (SC)P. Selvam
188MelurR. Ramesh
189Madurai EastM. Mani
190Sholavandan (SC)M. V. Karuppiah
191Madurai NorthK. Ramesh
192Madurai SouthS. Kumar
193Madurai CentralR. Mani
194Madurai WestG. Senthil
195ThiruparankundramC. T. R. Nirmal Kumar
196ThirumangalamS. Vijay
197UsilampattiR. Ramesh
198AndipattiM. Mani
199Periyakulam (SC)P. Selvam
200BodinayakanurK. Ramesh
201CumbumS. Kumar
202RajapalayamR. Mani
203Srivilliputhur (SC)G. Senthil
204SatturS. Vijay
205SivakasiR. Ramesh
206VirudhunagarM. Mani
207AruppukottaiK. Ramesh
208TiruchuliS. Kumar
209Paramakudi (SC)P. Selvam
210TiruvadanaiR. Ramesh
211RamanathapuramM. Mani
212MudukulathurK. Ramesh
213VilathikulamS. Kumar
214ThoothukkudiR. Mani
215TiruchendurG. Senthil
216SrivaikuntamS. Vijay
217Ottapidaram (SC)P. Selvam
218KovilpattiR. Ramesh
219Sankarankovil (SC)M. Mani
220Vasudevanallur (SC)K. Ramesh
221KadayanallurS. Kumar
222TenkasiR. Mani
223AlangulamG. Senthil
224TirunelveliS. VijayLeading
225AmbasamudramR. RameshLeading
226PalayamkottaiM. ManiLeading
227NanguneriReddiapatti NarayananLeading
228RadhapuramK. RameshLeading
229KanniyakumariS. Kumar
230NagercoilR. Mani
231ColachelG. Senthil
232PadmanabhapuramS. Vijay
233VilavancodeR. Ramesh
234KilliyoorM. ManiLeading