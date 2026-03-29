Bihar 10th Results 2026, results.biharboardonline.com LIVE: The Bihar School Examination Board (BSEB) is set to announce the Class 10th results today, March 29 at 1:15 PM, as confirmed by the board. The result will be announced by Sunil Kumar, Minister of Education. Once declared, students will be able to check their scores on the official websites — results.biharboardonline.com and matricbiharboard.com. Earlier, the board had released the provisional answer key for objective-type questions on March 7 and students were given time until 5 pm on March 13 to raise objections.

Apart from the official websites, students can also access their results through alternative platforms such as biharboardonline.bihar.gov.in, secondary.biharboardonline.com and DigiLocker.

Students can also check their BSEB Class 10th board results at The Indian Express Education Portal.

The BSEB Class 10 board exams for 2026 were conducted in February at 1,699 centres across the state, with nearly 15.12 lakh students appearing. A total of 15,12,687 candidates took the exam, including 7,85,722 girls and 7,26,961 boys. In Patna district alone, around 70 exam centres were set up for 71,022 students. The exams were held in two shifts from February 17 to February 25, 2026. Special arrangements were made for students with disabilities, including the provision of writers and an extra 20 minutes per hour.

In the previous academic year, the BSEB Class 10 results were declared on March 29, 2025, by State Education Minister Sunil Kumar. The exams that year were conducted between February 17 and February 25, and the overall pass percentage stood at 82.11%.

